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На ликвидацию последствий паводка в Дагестане поступает финансирование - 07.09.2026, ПРАЙМ
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На ликвидацию последствий паводка в Дагестане поступает финансирование
На ликвидацию последствий паводка в Дагестане поступает финансирование - 07.09.2026, ПРАЙМ
На ликвидацию последствий паводка в Дагестане поступает финансирование
Федеральное финансирование на ликвидацию последствий паводка в Дагестане четко поступает в регион, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио главы республики... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:48+0300
2026-09-07T15:57+0300
россия
дагестан
чечня
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Федеральное финансирование на ликвидацию последствий паводка в Дагестане четко поступает в регион, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио главы республики Федор Щукин. Путин в понедельник встретился с Щукиным в Кремле. "Ущерб оперативно был оценен, соответствующее федеральное финансирование поэтапно, по мере направления документов нами запрошено и абсолютно четко поступает в республику", - доложил Щукин президенту. Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильному ущербу подверглись Дагестан и Чечня: в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, были повреждены дороги и мосты.
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россия, дагестан, чечня, владимир путин
РОССИЯ, Дагестан, ЧЕЧНЯ, Владимир Путин
15:48 07.09.2026 (обновлено: 15:57 07.09.2026)
 
На ликвидацию последствий паводка в Дагестане поступает финансирование

Щукин: финансирование на ликвидацию последствий паводка в Дагестане поступает в регион

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Федеральное финансирование на ликвидацию последствий паводка в Дагестане четко поступает в регион, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио главы республики Федор Щукин.
Путин в понедельник встретился с Щукиным в Кремле.
"Ущерб оперативно был оценен, соответствующее федеральное финансирование поэтапно, по мере направления документов нами запрошено и абсолютно четко поступает в республику", - доложил Щукин президенту.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильному ущербу подверглись Дагестан и Чечня: в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, были повреждены дороги и мосты.
 
РОССИЯДагестанЧЕЧНЯВладимир Путин
 
 
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