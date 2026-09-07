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Промпроизводство в Германии снизилось на 1,1%

Промпроизводство в Германии снизилось на 1,1% - 07.09.2026, ПРАЙМ

Промпроизводство в Германии снизилось на 1,1%

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле снизился на 1,1% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T09:11+0300

2026-09-07T09:11+0300

2026-09-07T09:22+0300

промышленность

мировая экономика

германия

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле снизился на 1,1% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали, напротив, увеличения показателя на 0,3%.В годовом выражении объем промышленного производства в стране в июле сократился на 1,6%.Месяцем ранее показатель продемонстрировал нулевую динамику в месячном выражении, в годовом - снизился на 0,5%.Промышленное производство за исключением энергетического и строительного секторов в июле к июню снизилось на 2,2%. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 3,4%, потребительских товаров - на 2,2%.

германия

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промышленность, мировая экономика, германия