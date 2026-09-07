https://1prime.ru/20260907/dolja-873081579.html
Доля золота в международных резервах РФ вновь выросла
Доля золота в международных резервах РФ вновь выросла - 07.09.2026, ПРАЙМ
Доля золота в международных резервах РФ вновь выросла
Доля золотых резервов РФ в августе снова выросла после шести подряд месяцев снижения - до максимальных с мая 43,4% или 333,48 миллиарда долларов, следует из... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:27+0300
2026-09-07T16:27+0300
2026-09-07T16:27+0300
финансы
россия
банк россии
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873081579.jpg?1788787660
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля золотых резервов РФ в августе снова выросла после шести подряд месяцев снижения - до максимальных с мая 43,4% или 333,48 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769,022 миллиарда долларов против 720,348 миллиарда на 1 августа.
Вложения ЦБ РФ в золото выросли за месяц на 13,9% - до максимальных с апреля этого года 333,48 миллиарда долларов. Доля золота достигла максимума с мая: 43,4% против июльских 40,7%.
Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,88%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россии, мвф
Финансы, РОССИЯ, Банк России, МВФ
Доля золота в международных резервах РФ вновь выросла
Доля золота в международных резервах РФ в августе выросла до 333,48 миллиарда долларов
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля золотых резервов РФ в августе снова выросла после шести подряд месяцев снижения - до максимальных с мая 43,4% или 333,48 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769,022 миллиарда долларов против 720,348 миллиарда на 1 августа.
Вложения ЦБ РФ в золото выросли за месяц на 13,9% - до максимальных с апреля этого года 333,48 миллиарда долларов. Доля золота достигла максимума с мая: 43,4% против июльских 40,7%.
Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,88%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).