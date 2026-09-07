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Доля золота в международных резервах РФ вновь выросла

Доля золота в международных резервах РФ вновь выросла - 07.09.2026, ПРАЙМ

Доля золота в международных резервах РФ вновь выросла

Доля золотых резервов РФ в августе снова выросла после шести подряд месяцев снижения - до максимальных с мая 43,4% или 333,48 миллиарда долларов, следует из... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:27+0300

2026-09-07T16:27+0300

2026-09-07T16:27+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля золотых резервов РФ в августе снова выросла после шести подряд месяцев снижения - до максимальных с мая 43,4% или 333,48 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769,022 миллиарда долларов против 720,348 миллиарда на 1 августа. Вложения ЦБ РФ в золото выросли за месяц на 13,9% - до максимальных с апреля этого года 333,48 миллиарда долларов. Доля золота достигла максимума с мая: 43,4% против июльских 40,7%. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,88%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%. Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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финансы, россия, банк россии, мвф