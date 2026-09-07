https://1prime.ru/20260907/dolja-873092582.html
Доля Дальнего Востока в суммарном ВРП по России должна вырасти до 7,3%
Доля Дальнего Востока в суммарном ВРП по России должна вырасти до 7,3% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Доля Дальнего Востока в суммарном ВРП по России должна вырасти до 7,3%
Доля валового регионального продукта Дальневосточного федерального округа в суммарном валовом региональном продукте РФ должна составить 7,3% к 2036 году по... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T22:23+0300
2026-09-07T22:23+0300
2026-09-07T22:26+0300
россия
дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873092582.jpg?1788809163
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля валового регионального продукта Дальневосточного федерального округа в суммарном валовом региональном продукте РФ должна составить 7,3% к 2036 году по целевому сценарию, следует из стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно целевым показателям стратегии, доля Дальневосточного федерального округа в суммарном ВРП к 2036 году должна составить 7,3% при целевом сценарии против 6,7% при инерционном сценарии. К 2030 году целевой показатель установлен на уровне 7%, а при инерционном сценарии ожидается 6,7%.
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток
Доля Дальнего Востока в суммарном ВРП по России должна вырасти до 7,3%
Доля Дальнего Востока в суммарном ВРП по России должна вырасти до 7,3% к 2036 году
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля валового регионального продукта Дальневосточного федерального округа в суммарном валовом региональном продукте РФ должна составить 7,3% к 2036 году по целевому сценарию, следует из стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.
Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Согласно целевым показателям стратегии, доля Дальневосточного федерального округа в суммарном ВРП к 2036 году должна составить 7,3% при целевом сценарии против 6,7% при инерционном сценарии. К 2030 году целевой показатель установлен на уровне 7%, а при инерционном сценарии ожидается 6,7%.