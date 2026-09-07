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Доля Дальнего Востока в суммарном ВРП по России должна вырасти до 7,3%

Доля Дальнего Востока в суммарном ВРП по России должна вырасти до 7,3% - 07.09.2026, ПРАЙМ

Доля Дальнего Востока в суммарном ВРП по России должна вырасти до 7,3%

Доля валового регионального продукта Дальневосточного федерального округа в суммарном валовом региональном продукте РФ должна составить 7,3% к 2036 году по... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T22:23+0300

2026-09-07T22:23+0300

2026-09-07T22:26+0300

россия

дальний восток

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля валового регионального продукта Дальневосточного федерального округа в суммарном валовом региональном продукте РФ должна составить 7,3% к 2036 году по целевому сценарию, следует из стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно целевым показателям стратегии, доля Дальневосточного федерального округа в суммарном ВРП к 2036 году должна составить 7,3% при целевом сценарии против 6,7% при инерционном сценарии. К 2030 году целевой показатель установлен на уровне 7%, а при инерционном сценарии ожидается 6,7%.

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россия, дальний восток