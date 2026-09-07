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Доля высокотехнологичных отраслей в экономике ДФО должна достичь 17,1%

Доля высокотехнологичных отраслей в экономике ДФО должна достичь 17,1% - 07.09.2026, ПРАЙМ

Доля высокотехнологичных отраслей в экономике ДФО должна достичь 17,1%

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте ДФО должна составить 17,1% к 2036 году, следует из Стратегии... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T22:24+0300

2026-09-07T22:24+0300

2026-09-07T22:26+0300

россия

промышленность

дальний восток

азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте ДФО должна составить 17,1% к 2036 году, следует из Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Правительство России в понедельник утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ опубликован на сайте кабмина. "Целями увеличения вклада высокотехнологичных отраслей в экономику Дальнего Востока являются развитие Дальнего Востока как центра высокотехнологической кооперации, в том числе со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, с опорой на судостроение и судоремонт, авиастроение, космическую инфраструктуру, робототехнику, биотехнологии, цифровые технологии, специализированную радиоэлектронику и рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономике не менее чем до 17,1 процента к 2036 году", - говорится в документе. Согласно целевым показателям стратегии, доля Дальневосточного федерального округа в ВРП к 2036 году должна составить 17,1% при целевом сценарии против 16,9% при инерционном сценарии. К 2030 году целевой показатель установлен на уровне 15,1%, а при инерционном сценарии ожидается 15%.

дальний восток

азиатско-тихоокеанский регион

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россия, промышленность, дальний восток, азиатско-тихоокеанский регион