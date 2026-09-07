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Названы самые популярные автомобили с пробегом летом в России

Названы самые популярные автомобили с пробегом летом в России - 07.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные автомобили с пробегом летом в России

Лидерами продаж среди автомобилей с пробегом этим летом в России стали Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114 Samara и Toyota Camry, рассказали РИА | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T09:01+0300

2026-09-07T09:01+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Лидерами продаж среди автомобилей с пробегом этим летом в России стали Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114 Samara и Toyota Camry, рассказали РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром"."В общем модельном ряду самые популярные машины остались неизменны. Летом 2026 года чаще других автолюбители выбирали Lada Priora – минус 6%, Lada Granta – плюс 16%, Toyota Corolla – плюс 4%, Lada 2114 Samara - минус 4% и Toyota Camry – минус 1%", - сообщили на портале. Там добавили, что динамика продаж приведена за июнь-август 2026 года в сравнении с показателем за аналогичный прошлогодний период.На портале отметили, что в целом по РФ спрос на автомобили с пробегом продолжает расти, но темп впервые с начала года замедлился. По сравнению с показателями прошлого лета продажи по итогам трех месяцев выросли на 8%. В июне этого года спрос был на 20% больше, чем в июне прошлого года, в июле рост спроса замедлился до 4% в годовом выражении, а в августе - до 2%."Традиционно больше всего продажи выросли у китайских марок - на 34%. Они поддерживают большой темп роста благодаря небольшой доле на рынке. Среди китайских автомобилей водители чаще отдавали предпочтение Haval Jolion – плюс 81%, Chery Tiggo T11 – плюс 9% - и Lifan X60 плюс 3%", - отметили в пресс-службе.По данным портала, спрос на немецкие модели летом вырос на 15%. Самыми востребованными моделями остались Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E класса и BMW 5 серии. Спрос на автомобили других европейских и американских брендов вырос на 9%.Японские авто стали покупать на 8% больше. Среди лидеров продаж - Toyota Corolla, Toyota Camry и Honda Fit. Рост продаж корейских брендов составил 6%. Продажи отечественных моделей снизились на 1%, отметили в пресс-службе.В "Дроме" добавили, что этим летом средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла на 2% в годовом выражении - до 909 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дром, honda, lada niva legend, toyota camry, bmw x5