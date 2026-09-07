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Движение поездов во Владимирской области открыто по второму пути - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Движение поездов во Владимирской области открыто по второму пути
Движение поездов во Владимирской области открыто по второму пути - 07.09.2026, ПРАЙМ
Движение поездов во Владимирской области открыто по второму пути
Движение поездов на перегоне во Владимирской области, где произошло ДТП на переезде, открыто по второму пути, поезда следуют в штатном режиме, сообщает... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T06:35+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на перегоне во Владимирской области, где произошло ДТП на переезде, открыто по второму пути, поезда следуют в штатном режиме, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). По данным МЖД, в 10.20 мск в воскресенье во Владимирской области водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся электропоездом Александров-1 - Орехово-Зуево. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб. Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет. Движение поездов на перегоне Бельково–Киржач было приостановлено, а затем открыто по одному пути. "Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Бельково – Киржач Большого кольца МЖД и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении в канале перевозчика на платформе "Макс". Уточняется, что сейчас поезда следуют по двум путям в штатном режиме.
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
06:35 07.09.2026
 
Движение поездов во Владимирской области открыто по второму пути

Движение на перегоне во Владимирской области, где произошло ДТП, открыли по второму пути

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на перегоне во Владимирской области, где произошло ДТП на переезде, открыто по второму пути, поезда следуют в штатном режиме, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
По данным МЖД, в 10.20 мск в воскресенье во Владимирской области водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся электропоездом Александров-1 - Орехово-Зуево. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб. Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет. Движение поездов на перегоне Бельково–Киржач было приостановлено, а затем открыто по одному пути.
"Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Бельково – Киржач Большого кольца МЖД и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении в канале перевозчика на платформе "Макс".
Уточняется, что сейчас поезда следуют по двум путям в штатном режиме.
 
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