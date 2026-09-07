https://1prime.ru/20260907/dvizhenie-873063589.html
Движение поездов на Бутовской линии московского метро восстановили
Движение поездов на Бутовской линии московского метро восстановили - 07.09.2026, ПРАЙМ
Движение поездов на Бутовской линии московского метро восстановили
Движение поездов на Бутовской линии московского метрополитена восстановлено после падения человека на пути, оно вводится в график, сообщили в столичном... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T09:23+0300
2026-09-07T09:23+0300
2026-09-07T09:23+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873063589.jpg?1788762221
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на Бутовской линии московского метрополитена восстановлено после падения человека на пути, оно вводится в график, сообщили в столичном департаменте транспорта.
В понедельник утром в ведомстве сообщили, что интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии московского метрополитена из-за человека на пути. Позже движение поездов было остановлено от станции "Бунинская аллея" до станции "Бульвар Адмирала Ушакова".
"Движение на Бутовской линии (12) восстановлено и вводится в график", - говорится в Telegram-канале дептранса.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Движение поездов на Бутовской линии московского метро восстановили
Движение на Бутовской линии московского метро восстановили после падения человека на пути
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на Бутовской линии московского метрополитена восстановлено после падения человека на пути, оно вводится в график, сообщили в столичном департаменте транспорта.
В понедельник утром в ведомстве сообщили, что интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии московского метрополитена из-за человека на пути. Позже движение поездов было остановлено от станции "Бунинская аллея" до станции "Бульвар Адмирала Ушакова".
"Движение на Бутовской линии (12) восстановлено и вводится в график", - говорится в Telegram-канале дептранса.