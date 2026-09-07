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Движение поездов на Бутовской линии московского метро восстановили

Движение поездов на Бутовской линии московского метро восстановили - 07.09.2026, ПРАЙМ

Движение поездов на Бутовской линии московского метро восстановили

Движение поездов на Бутовской линии московского метрополитена восстановлено после падения человека на пути, оно вводится в график, сообщили в столичном... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T09:23+0300

2026-09-07T09:23+0300

2026-09-07T09:23+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на Бутовской линии московского метрополитена восстановлено после падения человека на пути, оно вводится в график, сообщили в столичном департаменте транспорта. В понедельник утром в ведомстве сообщили, что интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии московского метрополитена из-за человека на пути. Позже движение поездов было остановлено от станции "Бунинская аллея" до станции "Бульвар Адмирала Ушакова". "Движение на Бутовской линии (12) восстановлено и вводится в график", - говорится в Telegram-канале дептранса.

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