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Движение на Бутовской линии метро Москвы введено в график
Движение на Бутовской линии метро Москвы введено в график - 07.09.2026, ПРАЙМ
Движение на Бутовской линии метро Москвы введено в график
Движение на Бутовской линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T09:38+0300
2026-09-07T09:38+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Движение на Бутовской линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта.
В понедельник утром в ведомстве сообщили, что интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии московского метрополитена из-за человека на пути. Позже движение поездов было остановлено от станции "Бунинская аллея" до станции "Бульвар Адмирала Ушакова".
"Движение на Бутовской линии (12) в графике", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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бизнес, москва
Движение на Бутовской линии метро Москвы введено в график
Движение на Бутовской линии метро Москвы введено в график
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Движение на Бутовской линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта.
В понедельник утром в ведомстве сообщили, что интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии московского метрополитена из-за человека на пути. Позже движение поездов было остановлено от станции "Бунинская аллея" до станции "Бульвар Адмирала Ушакова".
"Движение на Бутовской линии (12) в графике", - говорится в Telegram-канале ведомства.