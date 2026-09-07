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Движение транспорта по Невскому проспекту закроют на время крестного хода - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Движение транспорта по Невскому проспекту закроют на время крестного хода
Движение транспорта по Невскому проспекту закроют на время крестного хода - 07.09.2026, ПРАЙМ
Движение транспорта по Невскому проспекту закроют на время крестного хода
Движение транспорта по Невскому проспекту в историческом центре Санкт-Петербурга в субботу утром будет закрыто на период проведения общегородского крестного... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:35+0300
2026-09-07T15:40+0300
общество
бизнес
санкт-петербург
петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта по Невскому проспекту в историческом центре Санкт-Петербурга в субботу утром будет закрыто на период проведения общегородского крестного хода в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, сообщила заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская. Двенадцатого сентября 1724 года по приказу императора Петра Великого мощи святого благоверного князя Александра Невского были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург. С тех пор Александр Невский является небесным покровителем Петербурга, а день перенесения мощей с 2005 года празднуется в городе как официальная памятная дата. "С 8.00 до 13.30 (мск - ред.) будет запрет движения по Невскому проспекту от дома 175 до площади Александра Невского и на самой площади Александра Невского. И с 10.00 до 12.30 у нас будет снято движение транспорта по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского, непосредственно в момент прохождения крестного хода", - сказала Бахмутская журналистам. По ее словам, при этом движение общественного транспорта по Невскому проспекту прекращается в 9.30 мск в субботу. В связи с крестным ходом будут изменены трассы 23 автобусов и 10 троллейбусов, для которых организуют объездные трассы. Большой крестный ход по Невскому проспекту на площадь Александра Невского начнется в субботу в 11.00 мск, а в 11.50 мск состоится малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского из Александро-Невской лавры на площадь Александра Невского, где в полдень пройдут молебен, а также церемония возложения цветов к памятнику князя Александра Невского.
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общество , бизнес, санкт-петербург, петербург
Общество , Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург
15:35 07.09.2026 (обновлено: 15:40 07.09.2026)
 
Движение транспорта по Невскому проспекту закроют на время крестного хода

Движение транспорта по Невскому проспекту в Петербурге закроют на время крестного хода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта по Невскому проспекту в историческом центре Санкт-Петербурга в субботу утром будет закрыто на период проведения общегородского крестного хода в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, сообщила заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская.
Двенадцатого сентября 1724 года по приказу императора Петра Великого мощи святого благоверного князя Александра Невского были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург. С тех пор Александр Невский является небесным покровителем Петербурга, а день перенесения мощей с 2005 года празднуется в городе как официальная памятная дата.
"С 8.00 до 13.30 (мск - ред.) будет запрет движения по Невскому проспекту от дома 175 до площади Александра Невского и на самой площади Александра Невского. И с 10.00 до 12.30 у нас будет снято движение транспорта по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского, непосредственно в момент прохождения крестного хода", - сказала Бахмутская журналистам.
По ее словам, при этом движение общественного транспорта по Невскому проспекту прекращается в 9.30 мск в субботу. В связи с крестным ходом будут изменены трассы 23 автобусов и 10 троллейбусов, для которых организуют объездные трассы.
Большой крестный ход по Невскому проспекту на площадь Александра Невского начнется в субботу в 11.00 мск, а в 11.50 мск состоится малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского из Александро-Невской лавры на площадь Александра Невского, где в полдень пройдут молебен, а также церемония возложения цветов к памятнику князя Александра Невского.
 
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