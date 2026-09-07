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Анталья рискует потерять до 700 миллионов евро туристических доходов

Анталья рискует потерять до 700 миллионов евро туристических доходов - 07.09.2026, ПРАЙМ

Анталья рискует потерять до 700 миллионов евро туристических доходов

Анталья может недосчитаться до 700 миллионов евро туристических доходов из-за сокращения турпотока, однако российский рынок сохранил прошлогодние показатели и... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T09:40+0300

2026-09-07T09:40+0300

2026-09-07T09:40+0300

туризм

бизнес

анталья

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АНКАРА, 7 сен - ПРАЙМ. Анталья может недосчитаться до 700 миллионов евро туристических доходов из-за сокращения турпотока, однако российский рынок сохранил прошлогодние показатели и остается одним из ключевых для курортной провинции, сообщила газета Ekonomim. Как сообщает издание со ссылкой на отраслевые источники, за восемь месяцев 2026 года Анталью посетили 10,76 миллиона иностранных туристов — примерно на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На этом фоне число российских туристов практически не изменилось и составило 2,17 миллиона человек. "Несмотря на войну, россияне сохранили прошлогодние показатели. За восемь месяцев 2026 года из России в Анталью приехали 2,172 миллиона туристов", — пишет издание. Снижение количества гостей уже отражается на доходах туристической отрасли. "Представители сектора оценивают потери Антальи за восемь месяцев в 600-700 миллионов евро. Член совета директоров MK Group Turizm Yatırımları Корхан Алшан считает, что фактические потери могут быть ниже — около 350-500 миллионов долларов", - уточнило издание. По его словам, рост расходов туристов частично компенсирует сокращение их общего числа. Глава туристической группы городского совета Антальи Реджеп Явуз оценивает потери примерно в 620 миллионов евро, учитывая не только пакетные туры, но и индивидуальные расходы отдыхающих.

анталья

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туризм, бизнес, анталья