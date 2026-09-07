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Эксперты: делистинг акций ПИК – закономерный шаг для девелопера

Эксперты: делистинг акций ПИК – закономерный шаг для девелопера - 07.09.2026, ПРАЙМ

Эксперты: делистинг акций ПИК – закономерный шаг для девелопера

Добавляются подробности. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:26+0300

2026-09-07T15:26+0300

2026-09-07T15:38+0300

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Добавляются подробности. МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Планируемый делистинг акций ПИК является закономерным шагом для девелопера, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Ранее стало известно, что совет директоров ПИК рассмотрит вопрос о снятий акций с Мосбиржи на заседании, назначенном на 7 сентября. "Уход с биржи происходит, как правило, если текущие акционеры больше не видят для себя выгод от статуса публичной компании. Такой статус требует открытости и определенных практик корпоративного управления. Про ПИК можно сказать, что компания последовательно шла к делистингу – уровень ее прозрачности был минимальным в последнее время, и текущее объявление стало закономерным исходом", – сказал старший аналитик фингруппы "БКС Мир инвестиций" Артем Перминов. По мнению гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова, делистинг станет прямым следствием уже произошедшей концентрации собственности у контролирующего акционера, тогда как у миноритарных акционеров сохраняется около 2% капитала. При такой структуре собственности существенно снижается экономический смысл в листинге с точки зрения привлечения капитала. В то время как компания, находясь на бирже, все равно должна соблюдать определенные корпоративные процедуры, поддерживать листинг, раскрывать информацию, учитывать права миноритариев ради менее чем 2% капитала, добавил Выломов. "Сам по себе делистинг вряд ли окажет существенное влияние на операционную деятельность компании в части строительства и продажи жилья. Здесь важнее то, что может произойти уже после делистинга и полной консолидации контроля компании у основного акционера. Такая структура собственности дает ему намного больше гибкости и свободы при принятии стратегических решений", – отметил он. В свою очередь член совета директоров инвестплатформы SimpleEstate Артем Цогоев отметил, что для покупателей квартир делистинг ничего не означает, поскольку строительство от него не зависит. Для рынка в целом это означает потерю крупнейшего источника публичных данных о девелопменте в России, причем от самой сильной и крупной компании. По словам Цогоева, делистинг не означает проблемы у компании. "Про сам ПИК лучше судить не по новости о делистинге, а по отчётности за полугодие 2027: там всё ещё сильные результаты, но есть и тревожные звоночки - выручка за первое полугодие упала на 12%, продажи просели на 41%. И даже на этом фоне ПИК - прибыльная компания в отличном финансовом состоянии", - отметил он. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. IPO ПИК прошло в мае 2007 года, и на момент размещения основными акционерами застройщика были основатели компании Кирилл Писарев и Юрий Жуков. В 2009 году контроль над группой получили структуры "Нафта-Москвы" Сулеймана Керимова, а в 2013-м долю в компании приобрели бизнесмены Александр Мамут и Сергей Гордеев, после чего Гордеев постепенно стал основным владельцем компании и возглавил ПИК. В 2019-2023 годах долей в ПИК владел ВТБ, однако в 2023 году банк вышел из капитала компании. В 2024-2025 годах Гордеев последовательно снижал долю в ПИК, а в начале 2026 года стало известно о появлении нового крупного акционера девелоперской группы – компании "Недвижимые активы", чьи бенефициары неизвестны. Согласно отчетности по МСФО, ПИК в первом полугодии 2026 года сократил чистую прибыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза – до 14,7 миллиарда рублей. Полугодовая выручка девелопера уменьшилась примерно на 12% – до 290,1 миллиарда рублей, а EBITDA – на 17% до 49,2 миллиарда рублей. Обязательства компании увеличились на 3%, достигнув на 30 июня 1,5 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, бизнес, акции, москва, сулейман керимов, александр мамут, пик, мосбиржа, "бкс мир инвестиций"