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В ЕК заявили, что будут соблюдать график выплат Украине

В ЕК заявили, что будут соблюдать график выплат Украине - 07.09.2026, ПРАЙМ

В ЕК заявили, что будут соблюдать график выплат Украине

Еврокомиссия на фоне призывов Киева ускорить выделение средств из кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро продолжает настаивать на согласованном графике... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:20+0300

2026-09-07T15:20+0300

2026-09-07T15:24+0300

финансы

мировая экономика

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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия на фоне призывов Киева ускорить выделение средств из кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро продолжает настаивать на согласованном графике финансирования Украины на 2026-2027 годы, увязывая бюджетные выплаты с проведением реформ и призывая других международных партнеров выполнить свои финансовые обязательства. "На нашей первой встрече с премьер-министром Украины (Сергеем) Корецким мы обсудили финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы. Мы сосредоточились на реализации реформ, связанных с финансированием ЕС, и подготовке финансовой стратегии на 2027 год", - написал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети X. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что кредит ЕС на 90 миллиардов евро рассчитан на два года: около 45 миллиардов предусмотрены на 2026 год и еще около 45 миллиардов - на 2027 год. В конце августа представитель ЕК, отвечая на вопрос о возможности досрочно предоставить Киеву часть средств, предназначенных на следующий год, заявил, что комиссия сосредоточена на реализации существующего плана и изначально обязалась покрыть две трети финансовых потребностей Киева, рассчитывая, что другие партнеры закроют оставшуюся часть. При этом Киев уже называл досрочное получение средств 2027 года одним из возможных способов закрыть дефицит финансирования. Бюджетная часть европейского финансирования Украины предоставляется при выполнении ряда условий, в том числе связанных с верховенством права, борьбой с коррупцией, устойчивостью экономики и проведением согласованных с ЕС реформ.

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финансы, мировая экономика, киев, украина, ес, ек