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Европа делает себе "харакири" отказом от российского топлива, заявил Лавров
Европа делает себе "харакири" отказом от российского топлива, заявил Лавров - 07.09.2026, ПРАЙМ
Европа делает себе "харакири" отказом от российского топлива, заявил Лавров
Процесс диверсификации поставок российских энергоносителей на Восток идет полным ходом, в то время как Европа "делает себе харакири" отказом от российского... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T13:43+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Процесс диверсификации поставок российских энергоносителей на Восток идет полным ходом, в то время как Европа "делает себе харакири" отказом от российского топлива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это уже не перспективы, процесс идет полным ходом, и не один год. Нам говорят - разворот на Восток. Да не было разворота на Восток, у нас, по крайней мере с начала 2000-х, как двуглавый орел смотрел каждой головой налево и направо, на Запад и Восток, так и продолжает смотреть", - сказал Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, отвечая на вопрос о диверсификации поставок российских энергоносителей на азиатские рынки.
Лавров отметил, что в нынешней ситуации Европа "сама себе делает харакири и с гордостью объявляет, что должны страдать" без российских энергоносителей.
"Конечно, мы стали продавать тому, кто надежен. Здесь нет никакой суеты, у нас всегда хватало покупателей", - добавил министр.
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РОССИЯ, ЕВРОПА, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД, МГИМО
Европа делает себе "харакири" отказом от российского топлива, заявил Лавров
Лавров: Европа делает себе харакири отказом от российского топлива
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Процесс диверсификации поставок российских энергоносителей на Восток идет полным ходом, в то время как Европа "делает себе харакири" отказом от российского топлива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это уже не перспективы, процесс идет полным ходом, и не один год. Нам говорят - разворот на Восток. Да не было разворота на Восток, у нас, по крайней мере с начала 2000-х, как двуглавый орел смотрел каждой головой налево и направо, на Запад и Восток, так и продолжает смотреть", - сказал Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, отвечая на вопрос о диверсификации поставок российских энергоносителей на азиатские рынки.
Лавров отметил, что в нынешней ситуации Европа "сама себе делает харакири и с гордостью объявляет, что должны страдать" без российских энергоносителей.
"Конечно, мы стали продавать тому, кто надежен. Здесь нет никакой суеты, у нас всегда хватало покупателей", - добавил министр.