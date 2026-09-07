Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергопереход ЕС невозможен без сотрудничества с Россией - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/evropa-873075233.html
Энергопереход ЕС невозможен без сотрудничества с Россией
Энергопереход ЕС невозможен без сотрудничества с Россией - 07.09.2026, ПРАЙМ
Энергопереход ЕС невозможен без сотрудничества с Россией
Энергетическая трансформация Европейского союза не может быть успешной без сотрудничества с Россией, пишет польское издание Myśl Polska (перевод ИноСМИ). Даже... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:26+0300
2026-09-07T14:26+0300
мировая экономика
европа
ес
мвф
росатом
германия
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696207_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_bb35eb801e22460b547803beca39a758.jpg
МОСКВА, 7 сент — ПРАЙМ. Энергетическая трансформация Европейского союза не может быть успешной без сотрудничества с Россией, пишет польское издание Myśl Polska (перевод ИноСМИ). Даже если ЕС полностью перейдет на ядерную энергетику, ему все равно придется закупать сырье у России.Европа движется к электрификации, но сталкивается с серьезными проблемами. Польша строит первую АЭС "Любятово-Копалино" за 49 миллиардов евро, но запуск запланирован лишь на 2038 год. Германия, сделавшая ставку на ВИЭ, страдает от "эффекта темной тишины" — осенью и зимой целые регионы остаются без электричества, а затраты на стабилизацию сети достигают 300–600 миллионов евро за один инцидент. По оценкам МВФ, "зеленая трансформация" обходится Германии в 50 миллиардов евро в год.Проблемы электрификации видны и на местном уровне. В нидерландском Утрехте устаревшая инфраструктура не справляется с нагрузкой от центров обработки данных и электромобилей. Власти вынуждены запрещать жителям включать мощные приборы в часы пик, а зарядные станции работают всего несколько часов в день. На восстановление инфраструктуры городу потребуется 85 миллиардов евро.Ключевая проблема — нехватка мощностей по обогащению урана в Европе. ЕС располагает лишь четырьмя заводами, которые не могут покрыть спрос. "Чтобы удовлетворить потребности всех стран, производственным компаниям придется обратиться за помощью к импортерам: российским, американским и китайским. Четыре ближайших завода по обогащению урана находятся в России, которая поставляет уже 45 процентов этого сырья своим соседям. Кроме того, газ необходим для преобразования природного урана — и только Россия располагает его достаточным количеством", — отмечает издание. Реакторы советского типа в Финляндии, Словакии, Чехии и Венгрии также зависят от топлива "Росатома". Политикам предстоит найти баланс между разными источниками энергии, чтобы избежать зависимости от одного поставщика, но сохранить доверие партнеров, резюмирует MP.
европа
германия
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696207_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_46c46b92d68d2286c906b9a5723bcbc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, ес, мвф, росатом, германия, польша
Мировая экономика, ЕВРОПА, ЕС, МВФ, Росатом, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША
14:26 07.09.2026
 
Энергопереход ЕС невозможен без сотрудничества с Россией

MP: даже при полном переходе на атомную энергию Европе потребуется российский уран и газ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сент — ПРАЙМ. Энергетическая трансформация Европейского союза не может быть успешной без сотрудничества с Россией, пишет польское издание Myśl Polska (перевод ИноСМИ). Даже если ЕС полностью перейдет на ядерную энергетику, ему все равно придется закупать сырье у России.
Европа движется к электрификации, но сталкивается с серьезными проблемами. Польша строит первую АЭС "Любятово-Копалино" за 49 миллиардов евро, но запуск запланирован лишь на 2038 год. Германия, сделавшая ставку на ВИЭ, страдает от "эффекта темной тишины" — осенью и зимой целые регионы остаются без электричества, а затраты на стабилизацию сети достигают 300–600 миллионов евро за один инцидент. По оценкам МВФ, "зеленая трансформация" обходится Германии в 50 миллиардов евро в год.
Проблемы электрификации видны и на местном уровне. В нидерландском Утрехте устаревшая инфраструктура не справляется с нагрузкой от центров обработки данных и электромобилей. Власти вынуждены запрещать жителям включать мощные приборы в часы пик, а зарядные станции работают всего несколько часов в день. На восстановление инфраструктуры городу потребуется 85 миллиардов евро.
Ключевая проблема — нехватка мощностей по обогащению урана в Европе. ЕС располагает лишь четырьмя заводами, которые не могут покрыть спрос.
"Чтобы удовлетворить потребности всех стран, производственным компаниям придется обратиться за помощью к импортерам: российским, американским и китайским. Четыре ближайших завода по обогащению урана находятся в России, которая поставляет уже 45 процентов этого сырья своим соседям. Кроме того, газ необходим для преобразования природного урана — и только Россия располагает его достаточным количеством", — отмечает издание.
Реакторы советского типа в Финляндии, Словакии, Чехии и Венгрии также зависят от топлива "Росатома". Политикам предстоит найти баланс между разными источниками энергии, чтобы избежать зависимости от одного поставщика, но сохранить доверие партнеров, резюмирует MP.
 
Мировая экономикаЕВРОПАЕСМВФРосатомГЕРМАНИЯПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала