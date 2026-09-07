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Энергопереход ЕС невозможен без сотрудничества с Россией

Энергопереход ЕС невозможен без сотрудничества с Россией - 07.09.2026, ПРАЙМ

Энергопереход ЕС невозможен без сотрудничества с Россией

Энергетическая трансформация Европейского союза не может быть успешной без сотрудничества с Россией, пишет польское издание Myśl Polska (перевод ИноСМИ). Даже... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:26+0300

2026-09-07T14:26+0300

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МОСКВА, 7 сент — ПРАЙМ. Энергетическая трансформация Европейского союза не может быть успешной без сотрудничества с Россией, пишет польское издание Myśl Polska (перевод ИноСМИ). Даже если ЕС полностью перейдет на ядерную энергетику, ему все равно придется закупать сырье у России.Европа движется к электрификации, но сталкивается с серьезными проблемами. Польша строит первую АЭС "Любятово-Копалино" за 49 миллиардов евро, но запуск запланирован лишь на 2038 год. Германия, сделавшая ставку на ВИЭ, страдает от "эффекта темной тишины" — осенью и зимой целые регионы остаются без электричества, а затраты на стабилизацию сети достигают 300–600 миллионов евро за один инцидент. По оценкам МВФ, "зеленая трансформация" обходится Германии в 50 миллиардов евро в год.Проблемы электрификации видны и на местном уровне. В нидерландском Утрехте устаревшая инфраструктура не справляется с нагрузкой от центров обработки данных и электромобилей. Власти вынуждены запрещать жителям включать мощные приборы в часы пик, а зарядные станции работают всего несколько часов в день. На восстановление инфраструктуры городу потребуется 85 миллиардов евро.Ключевая проблема — нехватка мощностей по обогащению урана в Европе. ЕС располагает лишь четырьмя заводами, которые не могут покрыть спрос. "Чтобы удовлетворить потребности всех стран, производственным компаниям придется обратиться за помощью к импортерам: российским, американским и китайским. Четыре ближайших завода по обогащению урана находятся в России, которая поставляет уже 45 процентов этого сырья своим соседям. Кроме того, газ необходим для преобразования природного урана — и только Россия располагает его достаточным количеством", — отмечает издание. Реакторы советского типа в Финляндии, Словакии, Чехии и Венгрии также зависят от топлива "Росатома". Политикам предстоит найти баланс между разными источниками энергии, чтобы избежать зависимости от одного поставщика, но сохранить доверие партнеров, резюмирует MP.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, ес, мвф, росатом, германия, польша