Энергопереход ЕС невозможен без сотрудничества с Россией
MP: даже при полном переходе на атомную энергию Европе потребуется российский уран и газ
МОСКВА, 7 сент — ПРАЙМ. Энергетическая трансформация Европейского союза не может быть успешной без сотрудничества с Россией, пишет польское издание Myśl Polska (перевод ИноСМИ). Даже если ЕС полностью перейдет на ядерную энергетику, ему все равно придется закупать сырье у России.
Европа движется к электрификации, но сталкивается с серьезными проблемами. Польша строит первую АЭС "Любятово-Копалино" за 49 миллиардов евро, но запуск запланирован лишь на 2038 год. Германия, сделавшая ставку на ВИЭ, страдает от "эффекта темной тишины" — осенью и зимой целые регионы остаются без электричества, а затраты на стабилизацию сети достигают 300–600 миллионов евро за один инцидент. По оценкам МВФ, "зеленая трансформация" обходится Германии в 50 миллиардов евро в год.
Проблемы электрификации видны и на местном уровне. В нидерландском Утрехте устаревшая инфраструктура не справляется с нагрузкой от центров обработки данных и электромобилей. Власти вынуждены запрещать жителям включать мощные приборы в часы пик, а зарядные станции работают всего несколько часов в день. На восстановление инфраструктуры городу потребуется 85 миллиардов евро.
Ключевая проблема — нехватка мощностей по обогащению урана в Европе. ЕС располагает лишь четырьмя заводами, которые не могут покрыть спрос.
"Чтобы удовлетворить потребности всех стран, производственным компаниям придется обратиться за помощью к импортерам: российским, американским и китайским. Четыре ближайших завода по обогащению урана находятся в России, которая поставляет уже 45 процентов этого сырья своим соседям. Кроме того, газ необходим для преобразования природного урана — и только Россия располагает его достаточным количеством", — отмечает издание.