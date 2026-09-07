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Театр "Сатирикон" требует от "Евростройподряда" 4,1 млрд руб неустойки

Театр "Сатирикон" требует от "Евростройподряда" 4,1 млрд руб неустойки - 07.09.2026, ПРАЙМ

Театр "Сатирикон" требует от "Евростройподряда" 4,1 млрд руб неустойки

Театр "Сатирикон" в двух своих исках к строительной компании "Евростройподряд", поданных в арбитражный суд Москвы, просит обязать ответчика завершить ремонт... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T13:19+0300

2026-09-07T13:19+0300

2026-09-07T13:19+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Театр "Сатирикон" в двух своих исках к строительной компании "Евростройподряд", поданных в арбитражный суд Москвы, просит обязать ответчика завершить ремонт здания театра и взыскать с него около 4,1 миллиарда рублей неустойки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Истец просит обязать ответчика продолжить работы по договору генерального подряда от 24 июля 2015 года, включая ввод объекта в эксплуатацию. В другом иске театр просит взыскать с ответчика около 4,1 миллиарда рублей неустойки по этому же договору", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что среди работ, которые требует осуществить истец, - ремонт кровли и фасада здания, прокладка внутренних и наружных инженерных сетей, отделка и технологическое оснащение зрительного зала, пусконаладочные работы, благоустройство территории. Исковые заявления "Сатирикона" поступили в суд 31 августа и 1 сентября. Третьим лицом истец просит привлечь к спорам ООО "Арт-Инвест". Иск "об обязании" принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 13 октября. Из-за ведущейся с 2015 года реконструкции исторического здания "Сатирикон" показывает свои спектакли на сцене "Планеты КВН". Завершение реконструкции несколько раз откладывалось. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Евростройподряд" - "прочие виды строительства жилых и нежилых зданий". Единственный участник общества - ООО "Скайнет-Телеком", основной собственник которого - Армен Искандарян (99%).

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