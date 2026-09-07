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Файзуллин обсудил с банками финансовую устойчивость застройщиков жилья

Файзуллин обсудил с банками финансовую устойчивость застройщиков жилья - 07.09.2026, ПРАЙМ

Файзуллин обсудил с банками финансовую устойчивость застройщиков жилья

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел совещание с крупнейшими банками, где обсудил вопросы финансовой устойчивости застройщиков жилья, сообщается в канале | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T23:18+0300

2026-09-07T23:18+0300

2026-09-07T23:18+0300

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел совещание с крупнейшими банками, где обсудил вопросы финансовой устойчивости застройщиков жилья, сообщается в канале ведомства в мессенджере "Макс". Там уточняется, что банки, в том числе "Сбер", ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и банк "Дом.РФ" доложили о нынешней ситуации финансирования "отдельных проектов жилищного строительства". "В центре внимания — финансовая устойчивость девелоперских компаний и своевременная передача ключей дольщикам. Абсолютный приоритет Минстроя России — соблюдение прав перед гражданами – участниками долевого строительства. Текущий фокус на достройке уже запущенных проектов и выполнении всех обязательств", – подчеркивается в сообщении Минстроя. По словам Файзуллина, которые приводятся в сообщении, ответственность за выполнение обязательств перед дольщиками, которые купили квартиры в новостройках, лежит на всех участниках долевого строительства, включая кредитные организации, которые в настоящее время являются полноценными участниками процесса реализации проектов жилищного строительства. Кроме банков, в совещании в Минстрое также приняли участие заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов и первый вице-губернатор – председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов.

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