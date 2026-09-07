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Файзуллин обсудил с банками финансовую устойчивость застройщиков жилья - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Файзуллин обсудил с банками финансовую устойчивость застройщиков жилья
Файзуллин обсудил с банками финансовую устойчивость застройщиков жилья - 07.09.2026, ПРАЙМ
Файзуллин обсудил с банками финансовую устойчивость застройщиков жилья
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел совещание с крупнейшими банками, где обсудил вопросы финансовой устойчивости застройщиков жилья, сообщается в канале | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T23:18+0300
2026-09-07T23:18+0300
недвижимость
банки
финансы
москва
московская область
ирек файзуллин
втб
альфа-банк
газпромбанк
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел совещание с крупнейшими банками, где обсудил вопросы финансовой устойчивости застройщиков жилья, сообщается в канале ведомства в мессенджере "Макс". Там уточняется, что банки, в том числе "Сбер", ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и банк "Дом.РФ" доложили о нынешней ситуации финансирования "отдельных проектов жилищного строительства". "В центре внимания — финансовая устойчивость девелоперских компаний и своевременная передача ключей дольщикам. Абсолютный приоритет Минстроя России — соблюдение прав перед гражданами – участниками долевого строительства. Текущий фокус на достройке уже запущенных проектов и выполнении всех обязательств", – подчеркивается в сообщении Минстроя. По словам Файзуллина, которые приводятся в сообщении, ответственность за выполнение обязательств перед дольщиками, которые купили квартиры в новостройках, лежит на всех участниках долевого строительства, включая кредитные организации, которые в настоящее время являются полноценными участниками процесса реализации проектов жилищного строительства. Кроме банков, в совещании в Минстрое также приняли участие заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов и первый вице-губернатор – председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов.
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недвижимость, банки, финансы, москва, московская область, ирек файзуллин, втб, альфа-банк, газпромбанк
Недвижимость, Банки, Финансы, МОСКВА, Московская область, Ирек Файзуллин, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк
23:18 07.09.2026
 
Файзуллин обсудил с банками финансовую устойчивость застройщиков жилья

Глава Минстроя Файзуллин обсудил с банками финансовую устойчивость застройщиков жилья

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел совещание с крупнейшими банками, где обсудил вопросы финансовой устойчивости застройщиков жилья, сообщается в канале ведомства в мессенджере "Макс".
Там уточняется, что банки, в том числе "Сбер", ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и банк "Дом.РФ" доложили о нынешней ситуации финансирования "отдельных проектов жилищного строительства".
"В центре внимания — финансовая устойчивость девелоперских компаний и своевременная передача ключей дольщикам. Абсолютный приоритет Минстроя России — соблюдение прав перед гражданами – участниками долевого строительства. Текущий фокус на достройке уже запущенных проектов и выполнении всех обязательств", – подчеркивается в сообщении Минстроя.
По словам Файзуллина, которые приводятся в сообщении, ответственность за выполнение обязательств перед дольщиками, которые купили квартиры в новостройках, лежит на всех участниках долевого строительства, включая кредитные организации, которые в настоящее время являются полноценными участниками процесса реализации проектов жилищного строительства.
Кроме банков, в совещании в Минстрое также приняли участие заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов и первый вице-губернатор – председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов.
 
НедвижимостьБанкиФинансыМОСКВАМосковская областьИрек ФайзуллинВТБАльфа-банкГазпромбанк
 
 
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