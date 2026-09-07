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ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции в работе фармкомпаний
ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции в работе фармкомпаний - 07.09.2026, ПРАЙМ
ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции в работе фармкомпаний
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях фармакологических компаний "Тева" и "Гротекс", которые | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:45+0300
2026-09-07T10:45+0300
2026-09-07T11:14+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях фармакологических компаний "Тева" и "Гротекс", которые ввели в оборот дженерики "Апиксанта" и "Апиклис" до истечения патента на оригинальный препарат, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции при введении в оборот дженериков "Апиксанта" и "Апиклис". Эти противотромбовые лекарственные препараты производят компании "Тева" и "Гротекс", - говорится в сообщении. "ФАС России возбудила антимонопольные дела. Комиссия проверит действия компаний на предмет соответствия нормам закона о защите конкуренции", - отметили в службе. В службе уточнили, что к ним обратились компания "Пфайзер Инновации" и представитель патентообладателя на действующее вещество "апиксабан". "Заявители сообщили, что фармкомпании "Тева" и "Гротекс" ввели в гражданский оборот воспроизведенные лекарственные препараты "Апиксанта" и "Апиклис" (МНН Апиксабан) до истечения срока действия патента на оригинальный препарат", - рассказали в ФАС. Там отметили, что действующее вещество содержится в препарате "Эликвис" производства компании "Пфайзер Инновации". А срок действия патента на указанное вещество истекает в феврале.
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бизнес, россия
ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции в работе фармкомпаний
ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях компаний "Тева" и "Гротекс"
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях фармакологических компаний "Тева" и "Гротекс", которые ввели в оборот дженерики "Апиксанта" и "Апиклис" до истечения патента на оригинальный препарат, сообщили в ведомстве.
"ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции при введении в оборот дженериков "Апиксанта" и "Апиклис". Эти противотромбовые лекарственные препараты производят компании "Тева" и "Гротекс", - говорится в сообщении.
"ФАС России возбудила антимонопольные дела. Комиссия проверит действия компаний на предмет соответствия нормам закона о защите конкуренции", - отметили в службе.
В службе уточнили, что к ним обратились компания "Пфайзер Инновации" и представитель патентообладателя на действующее вещество "апиксабан".
"Заявители сообщили, что фармкомпании "Тева" и "Гротекс" ввели в гражданский оборот воспроизведенные лекарственные препараты "Апиксанта" и "Апиклис" (МНН Апиксабан) до истечения срока действия патента на оригинальный препарат", - рассказали в ФАС.
Там отметили, что действующее вещество содержится в препарате "Эликвис" производства компании "Пфайзер Инновации". А срок действия патента на указанное вещество истекает в феврале.