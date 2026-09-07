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Финляндия завершила строительство 200-км забора на границе с Россией
Финляндия завершила строительство 200-км забора на границе с Россией - 07.09.2026, ПРАЙМ
Финляндия завершила строительство 200-км забора на границе с Россией
Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией, проект обошелся почти в 360 миллионов евро, сообщила пограничная охрана страны. "Строительство... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:50+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией, проект обошелся почти в 360 миллионов евро, сообщила пограничная охрана страны. "Строительство забора на восточной границе завершено", - говорится в сообщении на сайте погранохраны. Как уточнили пограничники, длина забора составляет в общей сложности 200 километров, высота - 4,5 метра. Стоимость проекта обошлась Финляндии в 356 миллионов евро. Строить заграждение по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планировала из-за дороговизны проекта: километр забора в среднем стоит около 1,8 миллиона евро. Финляндия с 2023 года строила забор на участках границы с Россией, где располагаются наиболее загруженные пункты пропуска. Власти объясняли строительство заграждения необходимостью предотвращения нелегальной миграции. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с ноября 2023 года. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
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Финляндия завершила строительство 200-км забора на границе с Россией
Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с РФ, граница закрыта с 2023 года