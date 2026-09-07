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ФНС просит суд включить жену Шпигеля в реестр требований кредиторов - 07.09.2026, ПРАЙМ
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ФНС просит суд включить жену Шпигеля в реестр требований кредиторов
ФНС просит суд включить жену Шпигеля в реестр требований кредиторов - 07.09.2026, ПРАЙМ
ФНС просит суд включить жену Шпигеля в реестр требований кредиторов
Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) России №7 по Омской области просит арбитражный суд Москвы включить ее требование в размере более 24 миллионов... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:01+0300
2026-09-07T17:01+0300
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россия
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) России №7 по Омской области просит арбитражный суд Москвы включить ее требование в размере более 24 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Евгении Шпигель, жены Бориса Шпигеля, осужденного владельца обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В июле суд признал обоснованным требование к Шпигель управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области на сумму около 8,2 миллиарда рублей. Рассмотрение нового требования налоговиков назначено на октябрь. Суд в апреле признал Шпигель банкротом. Начальная процедура банкротства - реструктуризация долгов - была введена в сентябре по заявлению "Биотэка" из-за долга в размере около 203 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в ноябре также признал банкротом Светлану Шпигель, дочь Бориса и Евгении Шпигелей и бывшую жену эстрадного певца Николая Баскова. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ФНС России
17:01 07.09.2026
 
ФНС просит суд включить жену Шпигеля в реестр требований кредиторов

ФНС просит суд включить ее требование в реестр кредиторов жены Бориса Шпигеля

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) России №7 по Омской области просит арбитражный суд Москвы включить ее требование в размере более 24 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Евгении Шпигель, жены Бориса Шпигеля, осужденного владельца обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В июле суд признал обоснованным требование к Шпигель управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области на сумму около 8,2 миллиарда рублей. Рассмотрение нового требования налоговиков назначено на октябрь.
Суд в апреле признал Шпигель банкротом. Начальная процедура банкротства - реструктуризация долгов - была введена в сентябре по заявлению "Биотэка" из-за долга в размере около 203 миллионов рублей.
Арбитражный суд Москвы в ноябре также признал банкротом Светлану Шпигель, дочь Бориса и Евгении Шпигелей и бывшую жену эстрадного певца Николая Баскова.
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней.
 
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