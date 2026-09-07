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В Абу-Даби появится тематический парк по вселенной Гарри Поттера

В Абу-Даби появится тематический парк по вселенной Гарри Поттера - 07.09.2026, ПРАЙМ

В Абу-Даби появится тематический парк по вселенной Гарри Поттера

На острове Яс в Абу-Даби построят тематический парк развлечений по мотивам книг о Гарри Поттере, сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T18:33+0300

2026-09-07T18:33+0300

2026-09-07T18:33+0300

абу-даби

гарри поттер

общество

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ДУБАЙ, 7 сен - ПРАЙМ. На острове Яс в Абу-Даби построят тематический парк развлечений по мотивам книг о Гарри Поттере, сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office."Компания Miral в партнерстве с Warner Bros. Discovery Global Experiences объявляет о создании трех новых тематических зон, посвященных Гарри Поттеру, в крупнейшем в регионе крытом тематическом парке Warner Bros. World Abu Dhabi", - говорится в сообщении.Новые тематические зоны - Косой переулок, Хогвартс и Запретный лес - займут площадь около 63 тысяч квадратных метров. Завершение строительных работ запланировано на 2029 год.Согласно пресс-службе, тематические зоны по мотивам книг о Гарри Поттере, являются частью масштабного расширения парка развлечений Warner Bros. World в Абу-Даби, в результате которого его площадь увеличится в полтора раза.Открывшийся в 2018 году парк развлечений Warner Bros. World Abu Dhabi включает тематические зоны и аттракционы, созданные по мотивам популярных фильмов и мультфильмов американской киностудии.

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абу-даби, гарри поттер, общество