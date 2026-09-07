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На Дальнем Востоке "Силу Сибири" соединят с еще одним газопроводом
На Дальнем Востоке "Силу Сибири" соединят с еще одним газопроводом - 07.09.2026, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке "Силу Сибири" соединят с еще одним газопроводом
Стратегия социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года предусматривает строительство газопровода-перемычки между газопроводами... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T21:32+0300
2026-09-07T21:32+0300
2026-09-07T21:32+0300
газ
хабаровск
дальний восток
сила сибири
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Стратегия социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года предусматривает строительство газопровода-перемычки между газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Правительство России в понедельник утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ опубликован на сайте кабмина. "Строительство газопровода-перемычки между магистральным газопроводом "Сила Сибири" и магистральным газопроводом "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", - говорится в документе.
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газ, хабаровск, дальний восток, сила сибири, газопровод "сила сибири"
Газ, Хабаровск, Дальний Восток, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
На Дальнем Востоке "Силу Сибири" соединят с еще одним газопроводом
В ДФО планируют соединить газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин — Хабаровск — Владивосток"
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Стратегия социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года предусматривает строительство газопровода-перемычки между газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток".
Правительство России в понедельник утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ опубликован на сайте кабмина.
"Строительство газопровода-перемычки между магистральным газопроводом "Сила Сибири" и магистральным газопроводом "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", - говорится в документе.