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На Дальнем Востоке "Силу Сибири" соединят с еще одним газопроводом

На Дальнем Востоке "Силу Сибири" соединят с еще одним газопроводом - 07.09.2026, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке "Силу Сибири" соединят с еще одним газопроводом

Стратегия социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года предусматривает строительство газопровода-перемычки между газопроводами... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T21:32+0300

2026-09-07T21:32+0300

2026-09-07T21:32+0300

газ

хабаровск

дальний восток

сила сибири

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Стратегия социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года предусматривает строительство газопровода-перемычки между газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Правительство России в понедельник утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ опубликован на сайте кабмина. "Строительство газопровода-перемычки между магистральным газопроводом "Сила Сибири" и магистральным газопроводом "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", - говорится в документе.

хабаровск

дальний восток

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газ, хабаровск, дальний восток, сила сибири, газопровод "сила сибири"