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Германия де-факто является банкротом, заявила лидер АдГ
Германия де-факто является банкротом, заявила лидер АдГ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Германия де-факто является банкротом, заявила лидер АдГ
Германия фактически является банкротом из-за безответственной финансовой политики нынешнего правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заявила... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:22+0300
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финансы
мировая экономика
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БЕРЛИН, 7 сен - ПРАЙМ. Германия фактически является банкротом из-за безответственной финансовой политики нынешнего правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заявила сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Германия де-факто банкрот. Германия на мели", - заявила Вайдель на пресс-конференции в Берлине. Аргументируя свою позицию, лидер АдГ указала на рост расходов по обслуживанию государственного долга, а также предупредила о риске скорой потери Германией наивысшего кредитного рейтинга. "Рейтинговые агентства говорят совершенно четко, что мы потеряем наш рейтинг "ААА", если это федеральное правительство продолжит действовать так же безответственно, как до сих пор", - подчеркнула Вайдель. Сопредседатель АдГ отметила, что сложившаяся ситуация стала результатом "безответственной политики" федеральных властей, направленной, по словам Вайдель, против собственной страны. Счетная палата ФРГ спрогнозировала в начале сентября рост расходов бюджета, которые правительство ФРГ будет тратить на обслуживание госдолга: с нынешних 5,8% до 12,7% в 2030 году. Ведомство также предупредило, что государственный долг будет расти быстрее, чем ВВП страны. В марте 2025 года немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
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финансы, мировая экономика, германия, берлин, алиса вайдель, фридрих мерц, адг
Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, АдГ
Германия де-факто является банкротом, заявила лидер АдГ
Лидер АдГ Вайдель: Германия де-факто банкрот из-за безответственной политики правительства
БЕРЛИН, 7 сен - ПРАЙМ. Германия фактически является банкротом из-за безответственной финансовой политики нынешнего правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заявила сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Германия де-факто банкрот. Германия на мели", - заявила Вайдель на пресс-конференции в Берлине.
Аргументируя свою позицию, лидер АдГ
указала на рост расходов по обслуживанию государственного долга, а также предупредила о риске скорой потери Германией
наивысшего кредитного рейтинга.
"Рейтинговые агентства говорят совершенно четко, что мы потеряем наш рейтинг "ААА", если это федеральное правительство продолжит действовать так же безответственно, как до сих пор", - подчеркнула Вайдель
.
Сопредседатель АдГ отметила, что сложившаяся ситуация стала результатом "безответственной политики" федеральных властей, направленной, по словам Вайдель, против собственной страны.
Счетная палата ФРГ спрогнозировала в начале сентября рост расходов бюджета, которые правительство ФРГ будет тратить на обслуживание госдолга: с нынешних 5,8% до 12,7% в 2030 году. Ведомство также предупредило, что государственный долг будет расти быстрее, чем ВВП страны.
В марте 2025 года немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
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