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На западе Германии обнаружили новые пусковые устройства вблизи ЛЭП
На западе Германии обнаружили новые пусковые устройства вблизи ЛЭП - 07.09.2026, ПРАЙМ
На западе Германии обнаружили новые пусковые устройства вблизи ЛЭП
Новые пусковые устройства были обнаружены вблизи линий электропередачи в Северном Рейне-Вестфалии на западе ФРГ, передает агентство DPA со ссылкой на местную... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T22:22+0300
2026-09-07T22:22+0300
2026-09-07T22:22+0300
германия
бранденбург
саксония
лэп
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Новые пусковые устройства были обнаружены вблизи линий электропередачи в Северном Рейне-Вестфалии на западе ФРГ, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию. Ранее профсоюз немецкой полиции призвал увеличить инвестиции в обеспечение защиты объектов инфраструктуры на фоне происшествий на объектах энергетической инфраструктуры в Бранденбурге и Бергхайме. "В Северном Рейне-Вестфалии были обнаружены пусковые устройства вблизи высоковольтных линий электропередачи", - говорится в сообщении агентства. По данным полиции, устройства были найдены в понедельник. Тогда же днем поступила информация о подозрительном лице неподалеку от электростанции Вайсвайлер в районе Ахена. Немецкая полиция сообщила ранее о нападениях на энергообъекты в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Саксонии. В результате атак произошли короткие замыкания, которые привели к аварийной остановке энергоблоков. Позднее готовые к запуску ракетные установки с проводами и таймерами правоохранители обнаружили также на поле в районе города Дормаген на западе ФРГ. Как сообщала 4 сентября радиостанция Deutschlandfunk, ответственность за атаки на себя взял 49-летний житель Германии, придерживающийся экорадикальных взглядов, он находится в розыске.
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германия, бранденбург, саксония, лэп
ГЕРМАНИЯ, Бранденбург, САКСОНИЯ, ЛЭП
На западе Германии обнаружили новые пусковые устройства вблизи ЛЭП
Новые пусковые устройства обнаружили вблизи ЛЭП в Северном Рейне-Вестфалии на западе ФРГ
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Новые пусковые устройства были обнаружены вблизи линий электропередачи в Северном Рейне-Вестфалии на западе ФРГ, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
Ранее профсоюз немецкой полиции призвал увеличить инвестиции в обеспечение защиты объектов инфраструктуры на фоне происшествий на объектах энергетической инфраструктуры в Бранденбурге
и Бергхайме.
"В Северном Рейне-Вестфалии были обнаружены пусковые устройства вблизи высоковольтных линий электропередачи", - говорится в сообщении агентства.
По данным полиции, устройства были найдены в понедельник. Тогда же днем поступила информация о подозрительном лице неподалеку от электростанции Вайсвайлер в районе Ахена.
Немецкая полиция сообщила ранее о нападениях на энергообъекты в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Саксонии
. В результате атак произошли короткие замыкания, которые привели к аварийной остановке энергоблоков. Позднее готовые к запуску ракетные установки с проводами и таймерами правоохранители обнаружили также на поле в районе города Дормаген на западе ФРГ
.
Как сообщала 4 сентября радиостанция Deutschlandfunk, ответственность за атаки на себя взял 49-летний житель Германии, придерживающийся экорадикальных взглядов, он находится в розыске.