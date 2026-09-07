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Глава "Аэрофлота" назвал страны с самым большим пассажиропотоком из России

Глава "Аэрофлота" назвал страны с самым большим пассажиропотоком из России - 07.09.2026, ПРАЙМ

Глава "Аэрофлота" назвал страны с самым большим пассажиропотоком из России

Китай, Турция, ОАЭ и Узбекистан являются направлениями с самым большим пассажиропотоком из России, на них приходится более 70% всех иностранных перевозок,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T00:16+0300

2026-09-07T00:16+0300

2026-09-07T00:16+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Китай, Турция, ОАЭ и Узбекистан являются направлениями с самым большим пассажиропотоком из России, на них приходится более 70% всех иностранных перевозок, рассказал генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Сергей Александровский. "Китай, Турция, ОАЭ и Узбекистан. Это, наверное, больше 70 процентов объемов всех иностранных перевозок", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ. Ранее глава "Аэрофлота" спрогнозировал рост пассажиропотока иностранных авиакомпаний на международных рейсах в сообщении с Россией до 26 – 27,5 миллиона человек. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, турция, оаэ, узбекистан, аэрофлот, вэф