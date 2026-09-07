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Глава "Аэрофлота" назвал страны с самым большим пассажиропотоком из России
Глава "Аэрофлота" назвал страны с самым большим пассажиропотоком из России - 07.09.2026, ПРАЙМ
Глава "Аэрофлота" назвал страны с самым большим пассажиропотоком из России
Китай, Турция, ОАЭ и Узбекистан являются направлениями с самым большим пассажиропотоком из России, на них приходится более 70% всех иностранных перевозок,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T00:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Китай, Турция, ОАЭ и Узбекистан являются направлениями с самым большим пассажиропотоком из России, на них приходится более 70% всех иностранных перевозок, рассказал генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Сергей Александровский.
"Китай, Турция, ОАЭ и Узбекистан. Это, наверное, больше 70 процентов объемов всех иностранных перевозок", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ.
Ранее глава "Аэрофлота" спрогнозировал рост пассажиропотока иностранных авиакомпаний на международных рейсах в сообщении с Россией до 26 – 27,5 миллиона человек.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Глава "Аэрофлота" назвал страны с самым большим пассажиропотоком из России
Глава "Аэрофлота" Александровский назвал страны с самым большим пассажиропотоком из России
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Китай, Турция, ОАЭ и Узбекистан являются направлениями с самым большим пассажиропотоком из России, на них приходится более 70% всех иностранных перевозок, рассказал генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Сергей Александровский.
"Китай, Турция, ОАЭ и Узбекистан. Это, наверное, больше 70 процентов объемов всех иностранных перевозок", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ.
Ранее глава "Аэрофлота" спрогнозировал рост пассажиропотока иностранных авиакомпаний на международных рейсах в сообщении с Россией до 26 – 27,5 миллиона человек.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.