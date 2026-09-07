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Глава "Аэрофлота" объяснил, зачем нужен закон об овербукинге
Глава "Аэрофлота" объяснил, зачем нужен закон об овербукинге - 07.09.2026, ПРАЙМ
Глава "Аэрофлота" объяснил, зачем нужен закон об овербукинге
Закон об овербукинге нужен, чтобы вывести из серой зоны практику, присутствующую на рынке, и унифицировать компенсацию для пассажиров, рассказал генеральный... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T00:16+0300
2026-09-07T00:16+0300
2026-09-07T00:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Закон об овербукинге нужен, чтобы вывести из серой зоны практику, присутствующую на рынке, и унифицировать компенсацию для пассажиров, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
Ранее гендиректор "Аэрофлота" сообщал, что проект закона об овербукинге согласован. Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал в интервью РИА Новости, что Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажира и прозрачными правилами для отрасли. По словам министра, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов.
"Закон призван вывести из серой зоны ту практику овербукинга, которая на рынке существует, и чтобы привести правила компенсации к общему знаменателю, чтобы для пассажира это было абсолютно прозрачно, что, если он попал в такую ситуацию, он имеет право и получит компенсацию… Унификация и прозрачность для пассажиров, они четко будут понимать свои права, если они в ситуацию с овербукингом попадут", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ.
Глава "Аэрофлота" отметил, что сейчас компенсация не закреплена на законодательном уровне и некоторые перевозчики вообще никак не компенсируют пассажирам попадание в такие ситуации. Такое положение дел Александровский назвал неправильным.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, аэрофлот, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Аэрофлот, ВЭФ
Глава "Аэрофлота" объяснил, зачем нужен закон об овербукинге
Глава "Аэрофлота": закон об овербукинге нужен, чтобы вывести из серой зоны практику
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Закон об овербукинге нужен, чтобы вывести из серой зоны практику, присутствующую на рынке, и унифицировать компенсацию для пассажиров, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
Ранее гендиректор "Аэрофлота" сообщал, что проект закона об овербукинге согласован. Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал в интервью РИА Новости, что Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажира и прозрачными правилами для отрасли. По словам министра, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов.
"Закон призван вывести из серой зоны ту практику овербукинга, которая на рынке существует, и чтобы привести правила компенсации к общему знаменателю, чтобы для пассажира это было абсолютно прозрачно, что, если он попал в такую ситуацию, он имеет право и получит компенсацию… Унификация и прозрачность для пассажиров, они четко будут понимать свои права, если они в ситуацию с овербукингом попадут", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ.
Глава "Аэрофлота" отметил, что сейчас компенсация не закреплена на законодательном уровне и некоторые перевозчики вообще никак не компенсируют пассажирам попадание в такие ситуации. Такое положение дел Александровский назвал неправильным.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.