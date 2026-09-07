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Глава "Аэрофлота" объяснил, зачем нужен закон об овербукинге

Глава "Аэрофлота" объяснил, зачем нужен закон об овербукинге - 07.09.2026, ПРАЙМ

Глава "Аэрофлота" объяснил, зачем нужен закон об овербукинге

Закон об овербукинге нужен, чтобы вывести из серой зоны практику, присутствующую на рынке, и унифицировать компенсацию для пассажиров, рассказал генеральный... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T00:16+0300

2026-09-07T00:16+0300

2026-09-07T00:16+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Закон об овербукинге нужен, чтобы вывести из серой зоны практику, присутствующую на рынке, и унифицировать компенсацию для пассажиров, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Ранее гендиректор "Аэрофлота" сообщал, что проект закона об овербукинге согласован. Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал в интервью РИА Новости, что Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажира и прозрачными правилами для отрасли. По словам министра, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов. "Закон призван вывести из серой зоны ту практику овербукинга, которая на рынке существует, и чтобы привести правила компенсации к общему знаменателю, чтобы для пассажира это было абсолютно прозрачно, что, если он попал в такую ситуацию, он имеет право и получит компенсацию… Унификация и прозрачность для пассажиров, они четко будут понимать свои права, если они в ситуацию с овербукингом попадут", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ. Глава "Аэрофлота" отметил, что сейчас компенсация не закреплена на законодательном уровне и некоторые перевозчики вообще никак не компенсируют пассажирам попадание в такие ситуации. Такое положение дел Александровский назвал неправильным. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, аэрофлот, вэф