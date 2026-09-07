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Госдолг Украины за июль вырос на 103,2 доллара

Госдолг Украины за июль вырос на 103,2 доллара - 07.09.2026, ПРАЙМ

Госдолг Украины за июль вырос на 103,2 доллара

Государственный внешний и внутренний долг Украины в перерасчете на каждого жителя за один только июль увеличился на 103,2 доллара, подсчитало РИА Новости на... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T01:46+0300

2026-09-07T01:46+0300

2026-09-07T01:46+0300

украина

киев

запад

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины в перерасчете на каждого жителя за один только июль увеличился на 103,2 доллара, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных министерства финансов Украины. "По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 572,19 миллиарда гривен, или 214,18 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины. Такие справки министерство публикует каждый месяц, в них содержатся данные за предыдущий месяц. При этом лишь за один месяц долг вырос на 2,58 миллиарда долларов - в конце июня он составлял 211,6 миллиарда долларов. В начале мая министр социальной политики Украины Денис Улютин заявил, что численность населения, проживающего на подконтрольной Киеву территории, составляет 22-25 миллионов человек. Исходя из этого, сумма государственного долга на каждого жителя составляет сейчас 8 567,2 доллара при численности населения в 25 миллионов человек. В прошлом месяце этот показатель был меньше - 8 464 долларов. Таким образом, только за июль размер государственного долга Украины в перерасчете на одного человека увеличился на 103,2 доллара. Если долг продолжит расти в том же темпе, к январю 2027 года каждый житель будет должен уже 8 980 долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

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украина, киев, запад