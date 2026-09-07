https://1prime.ru/20260907/grigorenko-873083254.html
Григоренко: киберпреступность в РФ снизилась на 30% с начала года
Григоренко: киберпреступность в РФ снизилась на 30% с начала года - 07.09.2026, ПРАЙМ
Григоренко: киберпреступность в РФ снизилась на 30% с начала года
Вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина сообщил о значительном снижении уровня интернет-мошенничества в России. По его | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:18+0300
2026-09-07T17:18+0300
2026-09-07T17:18+0300
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина сообщил о значительном снижении уровня интернет-мошенничества в России. По его данным, с начала 2026 года количество зарегистрированных киберпреступлений сократилось на 30%. Он назвал этот результат "очень неплохим" и подчеркнул, что борьба с цифровым криминалом приносит первые плоды.При этом Григоренко анонсировал дальнейшие шаги. До конца года правительство планирует внести в Госдуму третий пакет законопроектов, направленных против онлайн-мошенников. В него войдёт порядка 15–17 новых мер, которые затронут как технологические аспекты, так и правовое регулирование. Кроме того, вице-премьер отметил, что помимо совершенствования законодательства и технических средств, крайне важно повышать цифровую грамотность граждан, чтобы они могли распознавать угрозы и защищать свои данные.Ранее правительство уже принимало два пакета антимошеннических мер, однако динамика преступлений продолжала беспокоить власти. Нынешнее снижение на треть вселяет оптимизм, но работа будет продолжена. Новые инициативы должны укрепить защиту россиян от финансовых манипуляций в сети, уточнил Григоренко.
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технологии, россия, финансы, михаил мишустин, дмитрий григоренко, госдума
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, Госдума
Григоренко: киберпреступность в РФ снизилась на 30% с начала года
Правительство до конца года внесет в ГД третий пакет из 15–17 мер против онлайн-мошенников