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Аэропорту Хатанги присвоили имя экс-главы администрации района

Аэропорту Хатанги присвоили имя экс-главы администрации района - 07.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорту Хатанги присвоили имя экс-главы администрации района

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Хатанга Красноярского края имя экс-главы администрации Хатангского района Николая Фокина, следует из указа,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:03+0300

2026-09-07T16:03+0300

2026-09-07T16:13+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Хатанга Красноярского края имя экс-главы администрации Хатангского района Николая Фокина, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: Присвоить аэропорту Хатанга имя Н.А.Фокина", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 7 сентября 2026 года. Николай Фокин - государственный деятель, почетный гражданин Таймыра и Хатангского района.

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бизнес, россия, красноярский край, таймыр, владимир путин