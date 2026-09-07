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Аэропорту Хатанги присвоили имя экс-главы администрации района - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Аэропорту Хатанги присвоили имя экс-главы администрации района
Аэропорту Хатанги присвоили имя экс-главы администрации района - 07.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорту Хатанги присвоили имя экс-главы администрации района
Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Хатанга Красноярского края имя экс-главы администрации Хатангского района Николая Фокина, следует из указа,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:03+0300
2026-09-07T16:13+0300
бизнес
россия
красноярский край
таймыр
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Хатанга Красноярского края имя экс-главы администрации Хатангского района Николая Фокина, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: Присвоить аэропорту Хатанга имя Н.А.Фокина", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 7 сентября 2026 года. Николай Фокин - государственный деятель, почетный гражданин Таймыра и Хатангского района.
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бизнес, россия, красноярский край, таймыр, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Таймыр, Владимир Путин
16:03 07.09.2026 (обновлено: 16:13 07.09.2026)
 
Аэропорту Хатанги присвоили имя экс-главы администрации района

Имя экс-главы администрации района присвоили аэропорту Хатанги

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Хатанга Красноярского края имя экс-главы администрации Хатангского района Николая Фокина, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: Присвоить аэропорту Хатанга имя Н.А.Фокина", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 7 сентября 2026 года.
Николай Фокин - государственный деятель, почетный гражданин Таймыра и Хатангского района.
 
БизнесРОССИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙТаймырВладимир Путин
 
 
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