Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет только хуже": экономист назвал ИИ главной угрозой для работников - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/ii-873085566.html
"Будет только хуже": экономист назвал ИИ главной угрозой для работников
"Будет только хуже": экономист назвал ИИ главной угрозой для работников - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Будет только хуже": экономист назвал ИИ главной угрозой для работников
Доля заработка работников в общем доходе экономики неуклонно падает из-за технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, пишет профессор экономики... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T18:22+0300
2026-09-07T18:22+0300
ии
искусственный интеллект
работа
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/46/832744654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d529afea25c1fca99e5bd8cce234de0d.jpg
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля заработка работников в общем доходе экономики неуклонно падает из-за технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, пишет профессор экономики Чикагского университета Брент Нейман в статье для New York Times.Этот показатель, по его словам, снижался десятилетиями, но в последние годы падение ускорилось. Например, после Второй мировой войны работники получали около 65% национального дохода, теперь же — лишь 53%, что стало самым низким уровнем за всю историю наблюдений."Не рост рыночной власти, а новые технологии — последний пример тому искусственный интеллект — являются, вероятно, наиболее важной силой, снижающей долю труда в экономике", — отметил Нейман.Он сослался на собственное исследование, показавшее, что снижение доли труда в экономике было наибольшим там, где цены на вычислительное и коммуникационное оборудование упали сильнее всего."Если искусственный интеллект заменит рабочую силу столь же стремительно и повсеместно, как многие прогнозируют, то последствия в виде потерянных рабочих мест и разрушенных карьер могут затмить все, что происходило на нашей памяти", — добавил экономист.В связи с этим он предложил не только улучшить антимонопольное законодательство, но и усилить систему социальной защиты, а также ускорить программы переподготовки кадров."Машины будут становиться все лучше и, вероятно, будут отнимать все большую часть национального дохода. Мы можем начать с этим бороться и в итоге сделать только хуже — либо сделать так, чтобы выгоду от этого получило как можно больше людей", — заключил Нейман.
https://1prime.ru/20260907/kitay-873075865.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/46/832744654_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_afd911ad1993411fc3c4ccc88f6d19ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ии, искусственный интеллект, работа
ИИ, искусственный интеллект, РАБОТА
18:22 07.09.2026
 
"Будет только хуже": экономист назвал ИИ главной угрозой для работников

Нейман: доля труда в общем доходе экономики неуклонно падает из-за технологий

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПустой офис
Пустой офис - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля заработка работников в общем доходе экономики неуклонно падает из-за технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, пишет профессор экономики Чикагского университета Брент Нейман в статье для New York Times.
Этот показатель, по его словам, снижался десятилетиями, но в последние годы падение ускорилось. Например, после Второй мировой войны работники получали около 65% национального дохода, теперь же — лишь 53%, что стало самым низким уровнем за всю историю наблюдений.
"Не рост рыночной власти, а новые технологии — последний пример тому искусственный интеллект — являются, вероятно, наиболее важной силой, снижающей долю труда в экономике", — отметил Нейман.
Он сослался на собственное исследование, показавшее, что снижение доли труда в экономике было наибольшим там, где цены на вычислительное и коммуникационное оборудование упали сильнее всего.
"Если искусственный интеллект заменит рабочую силу столь же стремительно и повсеместно, как многие прогнозируют, то последствия в виде потерянных рабочих мест и разрушенных карьер могут затмить все, что происходило на нашей памяти", — добавил экономист.
В связи с этим он предложил не только улучшить антимонопольное законодательство, но и усилить систему социальной защиты, а также ускорить программы переподготовки кадров.
"Машины будут становиться все лучше и, вероятно, будут отнимать все большую часть национального дохода. Мы можем начать с этим бороться и в итоге сделать только хуже — либо сделать так, чтобы выгоду от этого получило как можно больше людей", — заключил Нейман.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
Выпускники Китая массово остаются без работы из-за ИИ и кризиса
14:27
 
ИИискусственный интеллектРАБОТА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала