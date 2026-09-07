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"Будет только хуже": экономист назвал ИИ главной угрозой для работников

"Будет только хуже": экономист назвал ИИ главной угрозой для работников - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Будет только хуже": экономист назвал ИИ главной угрозой для работников

Доля заработка работников в общем доходе экономики неуклонно падает из-за технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, пишет профессор экономики... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T18:22+0300

2026-09-07T18:22+0300

2026-09-07T18:22+0300

ии

искусственный интеллект

работа

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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля заработка работников в общем доходе экономики неуклонно падает из-за технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, пишет профессор экономики Чикагского университета Брент Нейман в статье для New York Times.Этот показатель, по его словам, снижался десятилетиями, но в последние годы падение ускорилось. Например, после Второй мировой войны работники получали около 65% национального дохода, теперь же — лишь 53%, что стало самым низким уровнем за всю историю наблюдений."Не рост рыночной власти, а новые технологии — последний пример тому искусственный интеллект — являются, вероятно, наиболее важной силой, снижающей долю труда в экономике", — отметил Нейман.Он сослался на собственное исследование, показавшее, что снижение доли труда в экономике было наибольшим там, где цены на вычислительное и коммуникационное оборудование упали сильнее всего."Если искусственный интеллект заменит рабочую силу столь же стремительно и повсеместно, как многие прогнозируют, то последствия в виде потерянных рабочих мест и разрушенных карьер могут затмить все, что происходило на нашей памяти", — добавил экономист.В связи с этим он предложил не только улучшить антимонопольное законодательство, но и усилить систему социальной защиты, а также ускорить программы переподготовки кадров."Машины будут становиться все лучше и, вероятно, будут отнимать все большую часть национального дохода. Мы можем начать с этим бороться и в итоге сделать только хуже — либо сделать так, чтобы выгоду от этого получило как можно больше людей", — заключил Нейман.

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ии, искусственный интеллект, работа