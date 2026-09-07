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Потеря контроля над ИИ погубит человечество, заявил нобелевский лауреат - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Потеря контроля над ИИ погубит человечество, заявил нобелевский лауреат
Потеря контроля над ИИ погубит человечество, заявил нобелевский лауреат - 07.09.2026, ПРАЙМ
Потеря контроля над ИИ погубит человечество, заявил нобелевский лауреат
Потеря контроля над искусственным интеллектом может привести к исчезновению человечества, заявил британско-канадский когнитивный психолог и специалист по теории | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T19:38+0300
2026-09-07T19:38+0300
технологии
общество
ии
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Потеря контроля над искусственным интеллектом может привести к исчезновению человечества, заявил британско-канадский когнитивный психолог и специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон, получивший в 2024 году Нобелевскую премию по физике и называемый одним из "крестных отцов" ИИ. Ранее Хинтон заявлял, что наблюдал у ИИ признаки самосознания, присущего человеку. "Утрата контроля над ИИ, который превосходит нас по интеллекту, может иметь катастрофические последствия и даже привести к исчезновению человечества", - приводит слова Хинтона британская газета Times. Хинтон участвовал в создании искусственной нейронной сети - машины Больцмана - и заложил основы технологии глубинного обучения, на базе которой работают ИИ и чат-боты. За это его прозвали одним из "крестных отцов" ИИ. В 2024 году он удостоился Нобелевской премии по физике за работы в области искусственных нейросетей и применения их для машинного обучения.
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технологии, общество , ии, искусственный интеллект
Технологии, Общество , ИИ, искусственный интеллект
19:38 07.09.2026
 
Потеря контроля над ИИ погубит человечество, заявил нобелевский лауреат

Хинтон: потеря контроля над ИИ может привести к исчезновению человечества

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Потеря контроля над искусственным интеллектом может привести к исчезновению человечества, заявил британско-канадский когнитивный психолог и специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон, получивший в 2024 году Нобелевскую премию по физике и называемый одним из "крестных отцов" ИИ.
Ранее Хинтон заявлял, что наблюдал у ИИ признаки самосознания, присущего человеку.
"Утрата контроля над ИИ, который превосходит нас по интеллекту, может иметь катастрофические последствия и даже привести к исчезновению человечества", - приводит слова Хинтона британская газета Times.
Хинтон участвовал в создании искусственной нейронной сети - машины Больцмана - и заложил основы технологии глубинного обучения, на базе которой работают ИИ и чат-боты. За это его прозвали одним из "крестных отцов" ИИ. В 2024 году он удостоился Нобелевской премии по физике за работы в области искусственных нейросетей и применения их для машинного обучения.
Пустой офис - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
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