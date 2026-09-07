https://1prime.ru/20260907/ii-873087581.html

Потеря контроля над ИИ погубит человечество, заявил нобелевский лауреат

Потеря контроля над ИИ погубит человечество, заявил нобелевский лауреат - 07.09.2026, ПРАЙМ

Потеря контроля над ИИ погубит человечество, заявил нобелевский лауреат

Потеря контроля над искусственным интеллектом может привести к исчезновению человечества, заявил британско-канадский когнитивный психолог и специалист по теории | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T19:38+0300

2026-09-07T19:38+0300

2026-09-07T19:38+0300

технологии

общество

ии

искусственный интеллект

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Потеря контроля над искусственным интеллектом может привести к исчезновению человечества, заявил британско-канадский когнитивный психолог и специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон, получивший в 2024 году Нобелевскую премию по физике и называемый одним из "крестных отцов" ИИ. Ранее Хинтон заявлял, что наблюдал у ИИ признаки самосознания, присущего человеку. "Утрата контроля над ИИ, который превосходит нас по интеллекту, может иметь катастрофические последствия и даже привести к исчезновению человечества", - приводит слова Хинтона британская газета Times. Хинтон участвовал в создании искусственной нейронной сети - машины Больцмана - и заложил основы технологии глубинного обучения, на базе которой работают ИИ и чат-боты. За это его прозвали одним из "крестных отцов" ИИ. В 2024 году он удостоился Нобелевской премии по физике за работы в области искусственных нейросетей и применения их для машинного обучения.

https://1prime.ru/20260907/ii-873085566.html

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технологии, общество , ии, искусственный интеллект