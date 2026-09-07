https://1prime.ru/20260907/ii-873091572.html

ИИ представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявили в ООН

ИИ представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявили в ООН - 07.09.2026, ПРАЙМ

ИИ представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявили в ООН

Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав к жестким... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T21:46+0300

2026-09-07T21:46+0300

2026-09-07T21:46+0300

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ЖЕНЕВА, 7 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав к жестким мерам его регулирования. "Я разделяю опасения экспертов отрасли, что передовые системы искусственного интеллекта могут представлять экзистенциальную угрозу для человечества. Я призываю приложить все возможные усилия для обеспечения надежных, незыблемых гарантий безопасности в сфере искусственного интеллекта, пока еще не стало слишком поздно", - заявил он на 63-й сессии Совета по правам человека. Тюрк сообщил, что направит соответствующее письмо всем ведущим компаниям-разработчикам ИИ в ближайшие дни. Верховный комиссар отметил, что лишь горстка людей обладает "практически неограниченной властью над ИИ". "Как минимум нам необходимо, чтобы страны, на территории которых базируются системы ИИ, и участники цепочек их поставок договорились о соблюдении определенных "красных линий", - заявил он.

https://1prime.ru/20260907/ii-873085566.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, оон, ии, искусственный интеллект