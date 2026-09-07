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ИИ представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявили в ООН - 07.09.2026, ПРАЙМ
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ИИ представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявили в ООН
ИИ представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявили в ООН - 07.09.2026, ПРАЙМ
ИИ представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявили в ООН
Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав к жестким... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T21:46+0300
2026-09-07T21:46+0300
технологии
мировая экономика
оон
ии
искусственный интеллект
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ЖЕНЕВА, 7 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав к жестким мерам его регулирования. "Я разделяю опасения экспертов отрасли, что передовые системы искусственного интеллекта могут представлять экзистенциальную угрозу для человечества. Я призываю приложить все возможные усилия для обеспечения надежных, незыблемых гарантий безопасности в сфере искусственного интеллекта, пока еще не стало слишком поздно", - заявил он на 63-й сессии Совета по правам человека. Тюрк сообщил, что направит соответствующее письмо всем ведущим компаниям-разработчикам ИИ в ближайшие дни. Верховный комиссар отметил, что лишь горстка людей обладает "практически неограниченной властью над ИИ". "Как минимум нам необходимо, чтобы страны, на территории которых базируются системы ИИ, и участники цепочек их поставок договорились о соблюдении определенных "красных линий", - заявил он.
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технологии, мировая экономика, оон, ии, искусственный интеллект
Технологии, Мировая экономика, ООН, ИИ, искусственный интеллект
21:46 07.09.2026
 
ИИ представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявили в ООН

Верховный комиссар ООН Тюрк: ИИ представляет экзистенциальную угрозу для человечества

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ЖЕНЕВА, 7 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав к жестким мерам его регулирования.
"Я разделяю опасения экспертов отрасли, что передовые системы искусственного интеллекта могут представлять экзистенциальную угрозу для человечества. Я призываю приложить все возможные усилия для обеспечения надежных, незыблемых гарантий безопасности в сфере искусственного интеллекта, пока еще не стало слишком поздно", - заявил он на 63-й сессии Совета по правам человека.
Тюрк сообщил, что направит соответствующее письмо всем ведущим компаниям-разработчикам ИИ в ближайшие дни.
Верховный комиссар отметил, что лишь горстка людей обладает "практически неограниченной властью над ИИ".
"Как минимум нам необходимо, чтобы страны, на территории которых базируются системы ИИ, и участники цепочек их поставок договорились о соблюдении определенных "красных линий", - заявил он.
Пустой офис - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
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