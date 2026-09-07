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Более 160 тысяч пассажиров в Индонезии столкнулись с задержками рейсов - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Более 160 тысяч пассажиров в Индонезии столкнулись с задержками рейсов
Более 160 тысяч пассажиров в Индонезии столкнулись с задержками рейсов - 07.09.2026, ПРАЙМ
Более 160 тысяч пассажиров в Индонезии столкнулись с задержками рейсов
Более 166 тысяч пассажиров столкнулись с отменами и задержками рейсов в крупнейшем аэропорту Индонезии Сукарно-Хатта из-за распространения вулканического пепла... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T08:44+0300
2026-09-07T09:03+0300
бизнес
индонезия
ява
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ДЖАКАРТА, 7 сен — ПРАЙМ. Более 166 тысяч пассажиров столкнулись с отменами и задержками рейсов в крупнейшем аэропорту Индонезии Сукарно-Хатта из-за распространения вулканического пепла после извержения Анак-Кракатау, сообщает издание Jakarta Globe. По данным аэропорта, к вечеру 6 сентября последствия ограничений затронули 1039 рейсов, в том числе 746 внутренних и 272 международных, а также 21 грузовой. "В общей сложности изменения коснулись 166 351 пассажира", - пишет портал. Утром в понедельник аэропорт оставался переполненным. Тысячи пассажиров оказались заблокированы в терминалах, у стоек авиакомпаний образовались длинные очереди из желающих вернуть деньги за билеты или перенести вылет. Часть рейсов переносится на вторник. Некоторые пассажиры были вынуждены провести ночь прямо в залах ожидания аэропорта, поскольку не могли позволить себе гостиницу или испытывали трудности с поиском альтернативного транспорта. Работу Сукарно-Хатты временно приостановили 6 сентября из соображений безопасности после появления вулканического пепла от извергающегося Анак-Кракатау. Анак-Кракатау расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Продолжающееся извержение вулкана привело к распространению пепла на значительные расстояния и нарушениям авиасообщения в Индонезии.
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бизнес, индонезия, ява
Бизнес, ИНДОНЕЗИЯ, ЯВА
08:44 07.09.2026 (обновлено: 09:03 07.09.2026)
 
Более 160 тысяч пассажиров в Индонезии столкнулись с задержками рейсов

Jakarta Globe: более 166 тысяч пассажиров столкнулись с отменами и задержками рейсов

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ДЖАКАРТА, 7 сен — ПРАЙМ. Более 166 тысяч пассажиров столкнулись с отменами и задержками рейсов в крупнейшем аэропорту Индонезии Сукарно-Хатта из-за распространения вулканического пепла после извержения Анак-Кракатау, сообщает издание Jakarta Globe.
По данным аэропорта, к вечеру 6 сентября последствия ограничений затронули 1039 рейсов, в том числе 746 внутренних и 272 международных, а также 21 грузовой.
"В общей сложности изменения коснулись 166 351 пассажира", - пишет портал.
Утром в понедельник аэропорт оставался переполненным. Тысячи пассажиров оказались заблокированы в терминалах, у стоек авиакомпаний образовались длинные очереди из желающих вернуть деньги за билеты или перенести вылет. Часть рейсов переносится на вторник.
Некоторые пассажиры были вынуждены провести ночь прямо в залах ожидания аэропорта, поскольку не могли позволить себе гостиницу или испытывали трудности с поиском альтернативного транспорта.
Работу Сукарно-Хатты временно приостановили 6 сентября из соображений безопасности после появления вулканического пепла от извергающегося Анак-Кракатау.
Анак-Кракатау расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Продолжающееся извержение вулкана привело к распространению пепла на значительные расстояния и нарушениям авиасообщения в Индонезии.
 
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