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В Индонезии рассказали о последствиях извержения вулкана

В Индонезии рассказали о последствиях извержения вулкана - 07.09.2026, ПРАЙМ

В Индонезии рассказали о последствиях извержения вулкана

Кофе и какао могут оказаться среди сельскохозяйственных культур, наиболее чувствительных к последствиям извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии, а при... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:01+0300

2026-09-07T14:01+0300

2026-09-07T14:01+0300

индонезия

джакарта

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ДЖАКАРТА, 7 сен - ПРАЙМ. Кофе и какао могут оказаться среди сельскохозяйственных культур, наиболее чувствительных к последствиям извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии, а при продолжительном воздействии пепла сокращение производства способно отразиться на ценах и поставках, заявила РИА Новости индонезийский экономист Йолинда Авантика. Непрерывное извержение Анак-Кракатау наблюдается с минувшей пятницы. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался примерно до 15 километров над уровнем моря. "Среди экспортных культур внимание прежде всего стоит обратить на кофе и какао. Вулканический пепел, оседающий на растениях в значительном количестве, может препятствовать нормальному фотосинтезу, повреждать листья и в конечном итоге влиять на урожайность. Насколько серьезными окажутся последствия, будет зависеть от продолжительности извержения, интенсивности выпадения пепла и площади затронутых сельскохозяйственных земель", - рассказала Авантика. По ее словам, говорить о неизбежном росте цен на данном этапе преждевременно. Однако если воздействие окажется продолжительным и приведет к заметному сокращению урожая, последствия "могут выйти за пределы внутреннего рынка Индонезии". Вулканический пепел после извержения Анак-Кракатау распространился сразу на несколько регионов Индонезии. По данным индонезийского Агентства геологии, его распространение зафиксировано в пяти провинциях: Бантене, Западной Яве, Джакарте, Лампунге и Бенгкулу.

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индонезия, джакарта