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В Индонезии рассказали о последствиях извержения вулкана - 07.09.2026, ПРАЙМ
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В Индонезии рассказали о последствиях извержения вулкана
В Индонезии рассказали о последствиях извержения вулкана - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Индонезии рассказали о последствиях извержения вулкана
Кофе и какао могут оказаться среди сельскохозяйственных культур, наиболее чувствительных к последствиям извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии, а при... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:01+0300
2026-09-07T14:01+0300
индонезия
джакарта
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ДЖАКАРТА, 7 сен - ПРАЙМ. Кофе и какао могут оказаться среди сельскохозяйственных культур, наиболее чувствительных к последствиям извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии, а при продолжительном воздействии пепла сокращение производства способно отразиться на ценах и поставках, заявила РИА Новости индонезийский экономист Йолинда Авантика. Непрерывное извержение Анак-Кракатау наблюдается с минувшей пятницы. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался примерно до 15 километров над уровнем моря. "Среди экспортных культур внимание прежде всего стоит обратить на кофе и какао. Вулканический пепел, оседающий на растениях в значительном количестве, может препятствовать нормальному фотосинтезу, повреждать листья и в конечном итоге влиять на урожайность. Насколько серьезными окажутся последствия, будет зависеть от продолжительности извержения, интенсивности выпадения пепла и площади затронутых сельскохозяйственных земель", - рассказала Авантика. По ее словам, говорить о неизбежном росте цен на данном этапе преждевременно. Однако если воздействие окажется продолжительным и приведет к заметному сокращению урожая, последствия "могут выйти за пределы внутреннего рынка Индонезии". Вулканический пепел после извержения Анак-Кракатау распространился сразу на несколько регионов Индонезии. По данным индонезийского Агентства геологии, его распространение зафиксировано в пяти провинциях: Бантене, Западной Яве, Джакарте, Лампунге и Бенгкулу.
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индонезия, джакарта
ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта
14:01 07.09.2026
 
В Индонезии рассказали о последствиях извержения вулкана

Экономист Авантика: кофе и какао могут стать наиболее чувствительными к извержению вулкана

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ДЖАКАРТА, 7 сен - ПРАЙМ. Кофе и какао могут оказаться среди сельскохозяйственных культур, наиболее чувствительных к последствиям извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии, а при продолжительном воздействии пепла сокращение производства способно отразиться на ценах и поставках, заявила РИА Новости индонезийский экономист Йолинда Авантика.
Непрерывное извержение Анак-Кракатау наблюдается с минувшей пятницы. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался примерно до 15 километров над уровнем моря.
"Среди экспортных культур внимание прежде всего стоит обратить на кофе и какао. Вулканический пепел, оседающий на растениях в значительном количестве, может препятствовать нормальному фотосинтезу, повреждать листья и в конечном итоге влиять на урожайность. Насколько серьезными окажутся последствия, будет зависеть от продолжительности извержения, интенсивности выпадения пепла и площади затронутых сельскохозяйственных земель", - рассказала Авантика.
По ее словам, говорить о неизбежном росте цен на данном этапе преждевременно. Однако если воздействие окажется продолжительным и приведет к заметному сокращению урожая, последствия "могут выйти за пределы внутреннего рынка Индонезии".
Вулканический пепел после извержения Анак-Кракатау распространился сразу на несколько регионов Индонезии. По данным индонезийского Агентства геологии, его распространение зафиксировано в пяти провинциях: Бантене, Западной Яве, Джакарте, Лампунге и Бенгкулу.
 
ИНДОНЕЗИЯДжакарта
 
 
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