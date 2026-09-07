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Извержение Кракатау второй день нарушает авиасообщение в Индонезии
Извержение Кракатау второй день нарушает авиасообщение в Индонезии - 07.09.2026, ПРАЙМ
Извержение Кракатау второй день нарушает авиасообщение в Индонезии
Извержение вулкана Анак-Кракатау второй день подряд нарушает авиасообщение в Индонезии, семь аэропортов страны остаются закрытыми из-за распространения... | 07.09.2026, ПРАЙМ
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ДЖАКАРТА, 7 сен — ПРАЙМ. Извержение вулкана Анак-Кракатау второй день подряд нарушает авиасообщение в Индонезии, семь аэропортов страны остаются закрытыми из-за распространения вулканического пепла, следует из сообщения управления аэропортов страны (Otoritas Bandar Udara Wilayah I). "Семь аэропортов в зоне ответственности управления, затронутых вулканическим пеплом Анак-Кракатау, приостановили работу до 18.00 по западноиндонезийскому времени (14.00 мск - ред.)", — говорится в сообщении. Среди закрытых воздушных гаваней крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта, обслуживающий Джакарту, а также аэропорты Радин Интен II, Халим Перданакусума, Хусейн Састранегара, Будиарто, Пондок-Кабе и имени Мухаммада Тауфика Киемаса. Власти призвали пассажиров проверять статус и расписание рейсов по официальным каналам авиакомпаний перед поездкой в аэропорт. Ограничения на работу аэропортов из-за распространения вулканического пепла вводились и в воскресенье. Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Вулкан возник на месте Кракатау, катастрофическое извержение которого произошло в 1883 году.
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туризм, бизнес, индонезия, джакарта, ява
Туризм, Бизнес, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, ЯВА
Извержение Кракатау второй день нарушает авиасообщение в Индонезии
В Индонезии извержение вулкана Анак-Кракатау второй день подряд нарушает авиасообщение
ДЖАКАРТА, 7 сен — ПРАЙМ. Извержение вулкана Анак-Кракатау второй день подряд нарушает авиасообщение в Индонезии, семь аэропортов страны остаются закрытыми из-за распространения вулканического пепла, следует из сообщения управления аэропортов страны (Otoritas Bandar Udara Wilayah I).
"Семь аэропортов в зоне ответственности управления, затронутых вулканическим пеплом Анак-Кракатау, приостановили работу до 18.00 по западноиндонезийскому времени (14.00 мск - ред.)", — говорится в сообщении.
Среди закрытых воздушных гаваней крупнейший аэропорт Индонезии
Сукарно-Хатта, обслуживающий Джакарту
, а также аэропорты Радин Интен II, Халим Перданакусума, Хусейн Састранегара, Будиарто, Пондок-Кабе и имени Мухаммада Тауфика Киемаса.
Власти призвали пассажиров проверять статус и расписание рейсов по официальным каналам авиакомпаний перед поездкой в аэропорт.
Ограничения на работу аэропортов из-за распространения вулканического пепла вводились и в воскресенье.
Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") расположен в Зондском проливе между островами Ява
и Суматра. Вулкан возник на месте Кракатау, катастрофическое извержение которого произошло в 1883 году.