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"Интерлизинг" заключил кредитное соглашение с банком "Новиком" - 07.09.2026, ПРАЙМ
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"Интерлизинг" заключил кредитное соглашение с банком "Новиком"
"Интерлизинг" заключил кредитное соглашение с банком "Новиком" - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Интерлизинг" заключил кредитное соглашение с банком "Новиком"
Группа компаний "Интерлизинг" заключила кредитное соглашение с банком "Новиком" на сумму 3 миллиарда рублей, которые направит на финансирование лизинговых... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T05:17+0300
2026-09-07T05:17+0300
финансы
бизнес
банки
санкт-петербург
интерлизинг
ростех
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Группа компаний "Интерлизинг" заключила кредитное соглашение с банком "Новиком" на сумму 3 миллиарда рублей, которые направит на финансирование лизинговых сделок, сообщили РИА Новости в компании. "ГК "Интерлизинг" заключил новое кредитное соглашение с банком "Новиком", входящим в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех", сроком на пять лет на сумму 3 миллиарда рублей. Средства будут направлены на финансирование новых лизинговых сделок и усиление позиций компании среди крупнейших игроков лизингового рынка", - рассказали в пресс-службе "Интерлизинга". Там добавили, что кредитная линия банка поможет компании расширить свой лизинговый портфель и удовлетворить растущий спрос российских предприятий на современную технику, оборудование и недвижимость. "Компания продолжит развивать направление финансового лизинга грузового и легкового транспорта, спецтехники и промышленного оборудования, предлагая клиентам гибкие и конкурентные решения", - заключили в "Интерлизинге". "Интерлизинг" - частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 70 городах России, головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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финансы, бизнес, банки, санкт-петербург, интерлизинг, ростех
Финансы, Бизнес, Банки, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Интерлизинг, Ростех
05:17 07.09.2026
 
"Интерлизинг" заключил кредитное соглашение с банком "Новиком"

"Интерлизинг" заключил кредитное соглашение с банком "Новиком" на 3 млрд рублей

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Группа компаний "Интерлизинг" заключила кредитное соглашение с банком "Новиком" на сумму 3 миллиарда рублей, которые направит на финансирование лизинговых сделок, сообщили РИА Новости в компании.
"ГК "Интерлизинг" заключил новое кредитное соглашение с банком "Новиком", входящим в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех", сроком на пять лет на сумму 3 миллиарда рублей. Средства будут направлены на финансирование новых лизинговых сделок и усиление позиций компании среди крупнейших игроков лизингового рынка", - рассказали в пресс-службе "Интерлизинга".
Там добавили, что кредитная линия банка поможет компании расширить свой лизинговый портфель и удовлетворить растущий спрос российских предприятий на современную технику, оборудование и недвижимость.
"Компания продолжит развивать направление финансового лизинга грузового и легкового транспорта, спецтехники и промышленного оборудования, предлагая клиентам гибкие и конкурентные решения", - заключили в "Интерлизинге".
"Интерлизинг" - частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 70 городах России, головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.
 
ФинансыБизнесБанкиСАНКТ-ПЕТЕРБУРГИнтерлизингРостех
 
 
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