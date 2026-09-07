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"Интерлизинг" заключил кредитное соглашение с банком "Новиком"

"Интерлизинг" заключил кредитное соглашение с банком "Новиком" - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Интерлизинг" заключил кредитное соглашение с банком "Новиком"

Группа компаний "Интерлизинг" заключила кредитное соглашение с банком "Новиком" на сумму 3 миллиарда рублей, которые направит на финансирование лизинговых... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T05:17+0300

2026-09-07T05:17+0300

2026-09-07T05:17+0300

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ростех

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Группа компаний "Интерлизинг" заключила кредитное соглашение с банком "Новиком" на сумму 3 миллиарда рублей, которые направит на финансирование лизинговых сделок, сообщили РИА Новости в компании. "ГК "Интерлизинг" заключил новое кредитное соглашение с банком "Новиком", входящим в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех", сроком на пять лет на сумму 3 миллиарда рублей. Средства будут направлены на финансирование новых лизинговых сделок и усиление позиций компании среди крупнейших игроков лизингового рынка", - рассказали в пресс-службе "Интерлизинга". Там добавили, что кредитная линия банка поможет компании расширить свой лизинговый портфель и удовлетворить растущий спрос российских предприятий на современную технику, оборудование и недвижимость. "Компания продолжит развивать направление финансового лизинга грузового и легкового транспорта, спецтехники и промышленного оборудования, предлагая клиентам гибкие и конкурентные решения", - заключили в "Интерлизинге". "Интерлизинг" - частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 70 городах России, головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.

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финансы, бизнес, банки, санкт-петербург, интерлизинг, ростех