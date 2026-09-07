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На Бутовской линии московского метро увеличили интервалы движения

На Бутовской линии московского метро увеличили интервалы движения - 07.09.2026, ПРАЙМ

На Бутовской линии московского метро увеличили интервалы движения

Интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии московского метрополитена из-за человека на пути, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T08:29+0300

2026-09-07T08:29+0300

2026-09-07T08:29+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии московского метрополитена из-за человека на пути, сообщили в столичном департаменте транспорта. "На Бутовской линии (12) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в Telegram-канале департамента.

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