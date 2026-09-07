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Объем инвестиций в ДФО к 2036 году должен вырасти до 9,2 триллиона рублей

Объем инвестиций в ДФО к 2036 году должен вырасти до 9,2 триллиона рублей - 07.09.2026, ПРАЙМ

Объем инвестиций в ДФО к 2036 году должен вырасти до 9,2 триллиона рублей

Объем привлечения инвестиций на Дальнем Востоке должен вырасти до 9,2 триллиона рублей в год к 2036 году, следует из стратегии социально-экономического развития | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T21:03+0300

2026-09-07T21:03+0300

2026-09-07T21:03+0300

россия

дальний восток

инвестиции

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Объем привлечения инвестиций на Дальнем Востоке должен вырасти до 9,2 триллиона рублей в год к 2036 году, следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно целевым показателям стратегии, объем привлечения инвестиций к 2036 году должен достичь 9,2 триллиона рублей в год при целевом сценарии против 6,9 триллиона рублей при инерционном сценарии. К 2030 году целевой показатель установлен на уровне 6,7 триллиона рублей в год, а при инерционном сценарии ожидается 5,2 триллиона рублей.

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россия, дальний восток, инвестиции