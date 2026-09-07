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Объем инвестиций в ДФО к 2036 году должен вырасти до 9,2 триллиона рублей
Объем инвестиций в ДФО к 2036 году должен вырасти до 9,2 триллиона рублей - 07.09.2026, ПРАЙМ
Объем инвестиций в ДФО к 2036 году должен вырасти до 9,2 триллиона рублей
Объем привлечения инвестиций на Дальнем Востоке должен вырасти до 9,2 триллиона рублей в год к 2036 году, следует из стратегии социально-экономического развития | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T21:03+0300
2026-09-07T21:03+0300
2026-09-07T21:03+0300
россия
дальний восток
инвестиции
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Объем привлечения инвестиций на Дальнем Востоке должен вырасти до 9,2 триллиона рублей в год к 2036 году, следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно целевым показателям стратегии, объем привлечения инвестиций к 2036 году должен достичь 9,2 триллиона рублей в год при целевом сценарии против 6,9 триллиона рублей при инерционном сценарии. К 2030 году целевой показатель установлен на уровне 6,7 триллиона рублей в год, а при инерционном сценарии ожидается 5,2 триллиона рублей.
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россия, дальний восток, инвестиции
РОССИЯ, Дальний Восток, инвестиции
Объем инвестиций в ДФО к 2036 году должен вырасти до 9,2 триллиона рублей
Привлечение инвестиций в ДФО должно вырасти до 9,2 триллиона рублей в год к 2036 году
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Объем привлечения инвестиций на Дальнем Востоке должен вырасти до 9,2 триллиона рублей в год к 2036 году, следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года.
Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Согласно целевым показателям стратегии, объем привлечения инвестиций к 2036 году должен достичь 9,2 триллиона рублей в год при целевом сценарии против 6,9 триллиона рублей при инерционном сценарии.
К 2030 году целевой показатель установлен на уровне 6,7 триллиона рублей в год, а при инерционном сценарии ожидается 5,2 триллиона рублей.