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Инвесторы вложили рекордную сумму в облигации Малайзии, пишут СМИ

Инвесторы вложили рекордную сумму в облигации Малайзии, пишут СМИ - 07.09.2026, ПРАЙМ

Инвесторы вложили рекордную сумму в облигации Малайзии, пишут СМИ

Иностранные инвесторы вложили рекордные 3,9 миллиарда долларов в облигации Малайзии на фоне влияния бума искусственного интеллекта (ИИ) на страны Юго-Восточной... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T21:47+0300

2026-09-07T21:47+0300

2026-09-07T21:53+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвесторы вложили рекордные 3,9 миллиарда долларов в облигации Малайзии на фоне влияния бума искусственного интеллекта (ИИ) на страны Юго-Восточной Азии, сообщает агентство Блумберг. "Иностранные инвесторы вложили 3,9 миллиарда долларов в государственные и корпоративные облигации страны, что стало крупнейшим месячным притоком капитала за весь период, за который имеются данные Банка Негара Малайзии, начиная с 2016 года", - пишет Блумберг. Отмечается, что Малайзия стала самой популярной страной для размещения дата-центров в Юго-Восточной Азии. Блумберг указывает, что в страну инвестируют такие цифровые гиганты, как Oracle Corp. и Amazon.com Inc. Агентство подчеркивает, что приток капитала в страну способствовал укреплению национальной валюты Малайзии - ринггита - на 1% за август. "Малайзия является бенефициаром в сфере искусственного интеллекта, демонстрируя высокие темпы роста экспорта и притока прямых иностранных инвестиций", - цитирует Блумберг макростратега по Азии в компании RBC Capital Markets Ltd. Аббаса Кешвани (Abbas Keshvani).

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технологии, рынок, малайзия, азия, amazon