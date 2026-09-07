Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвесторы вложили рекордную сумму в облигации Малайзии, пишут СМИ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/investory-873091942.html
Инвесторы вложили рекордную сумму в облигации Малайзии, пишут СМИ
Инвесторы вложили рекордную сумму в облигации Малайзии, пишут СМИ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Инвесторы вложили рекордную сумму в облигации Малайзии, пишут СМИ
Иностранные инвесторы вложили рекордные 3,9 миллиарда долларов в облигации Малайзии на фоне влияния бума искусственного интеллекта (ИИ) на страны Юго-Восточной... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T21:47+0300
2026-09-07T21:53+0300
технологии
рынок
малайзия
азия
amazon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873091942.jpg?1788807195
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвесторы вложили рекордные 3,9 миллиарда долларов в облигации Малайзии на фоне влияния бума искусственного интеллекта (ИИ) на страны Юго-Восточной Азии, сообщает агентство Блумберг. "Иностранные инвесторы вложили 3,9 миллиарда долларов в государственные и корпоративные облигации страны, что стало крупнейшим месячным притоком капитала за весь период, за который имеются данные Банка Негара Малайзии, начиная с 2016 года", - пишет Блумберг. Отмечается, что Малайзия стала самой популярной страной для размещения дата-центров в Юго-Восточной Азии. Блумберг указывает, что в страну инвестируют такие цифровые гиганты, как Oracle Corp. и Amazon.com Inc. Агентство подчеркивает, что приток капитала в страну способствовал укреплению национальной валюты Малайзии - ринггита - на 1% за август. "Малайзия является бенефициаром в сфере искусственного интеллекта, демонстрируя высокие темпы роста экспорта и притока прямых иностранных инвестиций", - цитирует Блумберг макростратега по Азии в компании RBC Capital Markets Ltd. Аббаса Кешвани (Abbas Keshvani).
малайзия
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, рынок, малайзия, азия, amazon
Технологии, Рынок, МАЛАЙЗИЯ, АЗИЯ, Amazon
21:47 07.09.2026 (обновлено: 21:53 07.09.2026)
 
Инвесторы вложили рекордную сумму в облигации Малайзии, пишут СМИ

Bloomberg: инвесторы вложили рекордные 3,9 миллиарда долларов в облигации Малайзии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвесторы вложили рекордные 3,9 миллиарда долларов в облигации Малайзии на фоне влияния бума искусственного интеллекта (ИИ) на страны Юго-Восточной Азии, сообщает агентство Блумберг.
"Иностранные инвесторы вложили 3,9 миллиарда долларов в государственные и корпоративные облигации страны, что стало крупнейшим месячным притоком капитала за весь период, за который имеются данные Банка Негара Малайзии, начиная с 2016 года", - пишет Блумберг.
Отмечается, что Малайзия стала самой популярной страной для размещения дата-центров в Юго-Восточной Азии. Блумберг указывает, что в страну инвестируют такие цифровые гиганты, как Oracle Corp. и Amazon.com Inc. Агентство подчеркивает, что приток капитала в страну способствовал укреплению национальной валюты Малайзии - ринггита - на 1% за август.
"Малайзия является бенефициаром в сфере искусственного интеллекта, демонстрируя высокие темпы роста экспорта и притока прямых иностранных инвестиций", - цитирует Блумберг макростратега по Азии в компании RBC Capital Markets Ltd. Аббаса Кешвани (Abbas Keshvani).
 
ТехнологииРынокМАЛАЙЗИЯАЗИЯAmazon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала