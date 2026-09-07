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Объем выдач ипотеки в России в августе вырос на 8% - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Объем выдач ипотеки в России в августе вырос на 8%
Объем выдач ипотеки в России в августе вырос на 8% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Объем выдач ипотеки в России в августе вырос на 8%
Объем выдач ипотеки в России в августе вырос на 8% по сравнению с июлем и составил около 384 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:18+0300
2026-09-07T10:18+0300
финансы
россия
банки
центральный федеральный округ
втб
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в России в августе вырос на 8% по сравнению с июлем и составил около 384 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По оценкам ВТБ, в августе объем выдач ипотеки в целом по стране составил порядка 384 миллиардов рублей — на 8% больше, чем в июле. При этом результат на 2% уступает показателю августа прошлого года, что отражает продолжающуюся коррекцию рынка после ажиотажного июня", - говорится в сообщении. Основным драйвером спроса выступает рыночная ипотека — по итогам августа ее доля на рынке, по оценке аналитиков ВТБ, составила 59% от общего числа сделок (в январе — 29%). В ВТБ этот показатель еще выше — более 65%. А в условиях снижения ставок вырос и средний размер кредита по рыночной ипотеке: в ВТБ — с 3,2 миллиона рублей в январе до 3,6 миллиона в августе. При этом размер первого взноса у клиентов остается высоким. Также сообщается, что динамика ипотечного сегмента с начала года остается уверенной: клиенты взяли в банках на покупку жилья на первичном и вторичном рынках около 2,9 триллиона рублей — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что лидером по объему выдач остается Центральный федеральный округ — здесь ВТБ с начала года предоставил 90 миллиардов рублей на ипотечное кредитование. На втором месте — Приволжский федеральный округ (около 39 миллиардов рублей). Тройку лидеров замыкает Северо-Западный федеральный округ, где клиенты ВТБ по итогам января–августа оформили ипотечные сделки на 32 миллиарда рублей. "Рынок ипотеки прошел точку перехода: клиенты больше не откладывают покупку в ожидании лучших условий, а действуют в текущей реальности. Это меняет саму логику спроса — он становится менее чувствительным к ставкам и более зависимым от личных финансовых стратегий", — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. А дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, как будет двигаться ключевая ставка Центробанка и будут ли обсуждаться изменения в "семейной" ипотеке, резюмировал он.
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финансы, россия, банки, центральный федеральный округ, втб
Финансы, РОССИЯ, Банки, Центральный федеральный округ, ВТБ
10:18 07.09.2026
 
Объем выдач ипотеки в России в августе вырос на 8%

ВТБ: объем выдачи ипотеки в России в августе вырос на 8%, до 384 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в России в августе вырос на 8% по сравнению с июлем и составил около 384 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По оценкам ВТБ, в августе объем выдач ипотеки в целом по стране составил порядка 384 миллиардов рублей — на 8% больше, чем в июле. При этом результат на 2% уступает показателю августа прошлого года, что отражает продолжающуюся коррекцию рынка после ажиотажного июня", - говорится в сообщении.
Основным драйвером спроса выступает рыночная ипотека — по итогам августа ее доля на рынке, по оценке аналитиков ВТБ, составила 59% от общего числа сделок (в январе — 29%). В ВТБ этот показатель еще выше — более 65%.
А в условиях снижения ставок вырос и средний размер кредита по рыночной ипотеке: в ВТБ — с 3,2 миллиона рублей в январе до 3,6 миллиона в августе. При этом размер первого взноса у клиентов остается высоким.
Также сообщается, что динамика ипотечного сегмента с начала года остается уверенной: клиенты взяли в банках на покупку жилья на первичном и вторичном рынках около 2,9 триллиона рублей — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отмечается, что лидером по объему выдач остается Центральный федеральный округ — здесь ВТБ с начала года предоставил 90 миллиардов рублей на ипотечное кредитование. На втором месте — Приволжский федеральный округ (около 39 миллиардов рублей). Тройку лидеров замыкает Северо-Западный федеральный округ, где клиенты ВТБ по итогам января–августа оформили ипотечные сделки на 32 миллиарда рублей.
"Рынок ипотеки прошел точку перехода: клиенты больше не откладывают покупку в ожидании лучших условий, а действуют в текущей реальности. Это меняет саму логику спроса — он становится менее чувствительным к ставкам и более зависимым от личных финансовых стратегий", — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
А дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, как будет двигаться ключевая ставка Центробанка и будут ли обсуждаться изменения в "семейной" ипотеке, резюмировал он.
 
ФинансыРОССИЯБанкиЦентральный федеральный округВТБ
 
 
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