https://1prime.ru/20260907/iran-873060052.html
Иран объявит о создании зоны ограниченного доступа в Ормузском проливе
Иран объявит о создании зоны ограниченного доступа в Ормузском проливе - 07.09.2026, ПРАЙМ
Иран объявит о создании зоны ограниченного доступа в Ормузском проливе
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика в скором времени объявит о создании зоны с ограниченным... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T02:04+0300
2026-09-07T02:04+0300
2026-09-07T02:04+0300
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
ксир
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873060052.jpg?1788735881
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика в скором времени объявит о создании зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива, сообщает иранский телеканал Press TV.
"Высокопоставленный иранский представитель в сфере безопасности заявил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая зона ограниченного доступа", - говорится в сообщении телеканала.
По словам Резаи, любое судно, которое войдет в этот район без предварительного согласования с иранскими властями, будет внесено в иранский санкционный список.
Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что силы США атаковали три иранских нефтяных танкера у острова Харк, в районе Джаска и в Оманском заливе. В ответ на это иранские силы нанесли удары по трем нефтяным танкерам, аффилированным с США, в Ормузском проливе, а позднее Рейтер передал, что КСИР нанес удар баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США.
ормузский пролив
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, ксир
Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН, КСИР
Иран объявит о создании зоны ограниченного доступа в Ормузском проливе
Резаи: Иран объявит о создании зоны ограниченного доступа за пределами Ормузского пролива
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика в скором времени объявит о создании зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива, сообщает иранский телеканал Press TV.
"Высокопоставленный иранский представитель в сфере безопасности заявил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая зона ограниченного доступа", - говорится в сообщении телеканала.
По словам Резаи, любое судно, которое войдет в этот район без предварительного согласования с иранскими властями, будет внесено в иранский санкционный список.
Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что силы США атаковали три иранских нефтяных танкера у острова Харк, в районе Джаска и в Оманском заливе. В ответ на это иранские силы нанесли удары по трем нефтяным танкерам, аффилированным с США, в Ормузском проливе, а позднее Рейтер передал, что КСИР нанес удар баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США.