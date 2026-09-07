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Иран объявит о создании зоны ограниченного доступа в Ормузском проливе

Иран объявит о создании зоны ограниченного доступа в Ормузском проливе - 07.09.2026, ПРАЙМ

Иран объявит о создании зоны ограниченного доступа в Ормузском проливе

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика в скором времени объявит о создании зоны с ограниченным... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T02:04+0300

2026-09-07T02:04+0300

2026-09-07T02:04+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика в скором времени объявит о создании зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива, сообщает иранский телеканал Press TV. "Высокопоставленный иранский представитель в сфере безопасности заявил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена ​​новая зона ограниченного доступа", - говорится в сообщении телеканала. По словам Резаи, любое судно, которое войдет в этот район без предварительного согласования с иранскими властями, будет внесено в иранский санкционный список. Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что силы США атаковали три иранских нефтяных танкера у острова Харк, в районе Джаска и в Оманском заливе. В ответ на это иранские силы нанесли удары по трем нефтяным танкерам, аффилированным с США, в Ормузском проливе, а позднее Рейтер передал, что КСИР нанес удар баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США.

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мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, ксир