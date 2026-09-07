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Исследование показало рост цен на смартфоны в мире в среднем на 15% - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Исследование показало рост цен на смартфоны в мире в среднем на 15%
Исследование показало рост цен на смартфоны в мире в среднем на 15% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Исследование показало рост цен на смартфоны в мире в среднем на 15%
Средние розничные цены на существующие модели смартфонов в мире выросли в среднем на 15% с начала года из-за подорожания памяти и других компонентов, при том... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T13:31+0300
2026-09-07T13:47+0300
технологии
бизнес
индия
азиатско-тихоокеанский регион
ближний восток
apple
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Средние розничные цены на существующие модели смартфонов в мире выросли в среднем на 15% с начала года из-за подорожания памяти и других компонентов, при том что компания Apple пока сохраняет цены на iPhone без изменений, следует из исследования Counterpoint Research. "Розничные цены на смартфоны в мире с начала 2026 года выросли в среднем на 15%, а стоимость некоторых моделей увеличилась почти вдвое, поскольку производители продолжают перекладывать на потребителей возросшие расходы на память и комплектующие", - говорится в сообщении. Отмечается, что впервые в истории отрасли цены были повышены более чем на 40% моделей смартфонов. Некоторые устройства подорожали почти вдвое, а новые смартфоны выходили на рынок в среднем на 25% дороже аналогичных моделей годом ранее, также указывается в материале. Сильнее всего рост затронул чувствительные к цене рынки (то есть с высокой эластичностью спроса по цене). Так, в Индии смартфоны подорожали в среднем на 21%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 19%, на Ближнем Востоке и в Африке - на 18%, а в Латинской Америке - на 16%. При этом на рынках с более высокой долей продукции "премиум-класса" рост розничных цен был умереннее: в Китае показатель составил 10%, в Европе - 7%, в США - 5%. Исследовательская компания связывает такую динамику прежде всего с ростом цен на чипы памяти, которые стали одним из ключевых факторов себестоимости смартфонов. За неполный год цены на память выросли вчетверо. Чтобы сдерживать затраты производители сокращают объем памяти, количество камер и возвращают модели с поддержкой связи только формата 4G в отдельных ценовых сегментах, следует из релиза. Покупатели в ответ откладывают обновление смартфонов, выбирают модели с меньшим объемом памяти и чаще обращаются к рынку подержанных и восстановленных устройств. Apple пока сохраняет цены на iPhone без изменений. Однако Counterpoint ожидает дальнейшего подорожания новых смартфонов в ближайшие кварталы, в том числе будущей линейки iPhone 18, поскольку дефицит памяти и высокая стоимость компонентов, вероятно, сохранятся.
индия
азиатско-тихоокеанский регион
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40
технологии, бизнес, индия, азиатско-тихоокеанский регион, ближний восток, apple
Технологии, Бизнес, ИНДИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Apple
13:31 07.09.2026 (обновлено: 13:47 07.09.2026)
 
Исследование показало рост цен на смартфоны в мире в среднем на 15%

Counterpoint Research: розничные цены на смартфоны в мире выросли в среднем на 15%

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Средние розничные цены на существующие модели смартфонов в мире выросли в среднем на 15% с начала года из-за подорожания памяти и других компонентов, при том что компания Apple пока сохраняет цены на iPhone без изменений, следует из исследования Counterpoint Research.
"Розничные цены на смартфоны в мире с начала 2026 года выросли в среднем на 15%, а стоимость некоторых моделей увеличилась почти вдвое, поскольку производители продолжают перекладывать на потребителей возросшие расходы на память и комплектующие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые в истории отрасли цены были повышены более чем на 40% моделей смартфонов. Некоторые устройства подорожали почти вдвое, а новые смартфоны выходили на рынок в среднем на 25% дороже аналогичных моделей годом ранее, также указывается в материале.
Сильнее всего рост затронул чувствительные к цене рынки (то есть с высокой эластичностью спроса по цене). Так, в Индии смартфоны подорожали в среднем на 21%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 19%, на Ближнем Востоке и в Африке - на 18%, а в Латинской Америке - на 16%.
При этом на рынках с более высокой долей продукции "премиум-класса" рост розничных цен был умереннее: в Китае показатель составил 10%, в Европе - 7%, в США - 5%.
Исследовательская компания связывает такую динамику прежде всего с ростом цен на чипы памяти, которые стали одним из ключевых факторов себестоимости смартфонов. За неполный год цены на память выросли вчетверо. Чтобы сдерживать затраты производители сокращают объем памяти, количество камер и возвращают модели с поддержкой связи только формата 4G в отдельных ценовых сегментах, следует из релиза.
Покупатели в ответ откладывают обновление смартфонов, выбирают модели с меньшим объемом памяти и чаще обращаются к рынку подержанных и восстановленных устройств.
Apple пока сохраняет цены на iPhone без изменений. Однако Counterpoint ожидает дальнейшего подорожания новых смартфонов в ближайшие кварталы, в том числе будущей линейки iPhone 18, поскольку дефицит памяти и высокая стоимость компонентов, вероятно, сохранятся.
 
ТехнологииБизнесИНДИЯАзиатско-Тихоокеанский регионБЛИЖНИЙ ВОСТОКApple
 
 
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