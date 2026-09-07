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Юрист объяснил, почему нельзя опаздывать на работу - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Юрист объяснил, почему нельзя опаздывать на работу
Юрист объяснил, почему нельзя опаздывать на работу - 07.09.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил, почему нельзя опаздывать на работу
Опоздать на работу без последствий можно только по предварительному согласованию с работодателем, из-за обстоятельств непреодолимой силы или необходимости... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T02:16+0300
2026-09-07T02:16+0300
общество
бизнес
здоровье
superjob
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Опоздать на работу без последствий можно только по предварительному согласованию с работодателем, из-за обстоятельств непреодолимой силы или необходимости посетить врача, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Опоздание не будет признано дисциплинарным проступком и не повлечет наказания только в том случае, если оно произошло по уважительной причине. Законодательство не содержит закрытого перечня таких причин", - поясняет юрист. На практике к уважительным относятся, например, приход на работу позже установленного времени, предварительно согласованный с работодателем, в связи с выполнением иных обязательств, например, государственных. Кроме того, опаздывать можно в связи с необходимостью посещения медицинского учреждения по назначению врача. Также сюда относится опоздание, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы - поломка транспорта, неблагоприятные погодные условия, чрезвычайные ситуации. Работник вправе сообщить работодателю причину опоздания, и именно работодатель принимает решение, является ли она уважительной. Если работодатель признает причину неуважительной, работник сможет оспорить это в судебном порядке. "Если работник не исправляет свое поведение и опоздания повторяются, при этом у него уже имеется неснятое дисциплинарное взыскание, работодатель на очередной раз вправе уволить такого работника за неоднократное неисполнение должностных обязанностей. Конкретное количество опозданий, достаточное для увольнения, законом не установлено, решающее значение имеет факт повторности нарушения при наличии действующего взыскания", - заключил юрист.
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общество , бизнес, здоровье, superjob
Общество , Бизнес, Здоровье, SuperJob
02:16 07.09.2026
 
Юрист объяснил, почему нельзя опаздывать на работу

Юрист Южалин: опоздать на работу можно по предварительному согласованию с работодателем

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Опоздать на работу без последствий можно только по предварительному согласованию с работодателем, из-за обстоятельств непреодолимой силы или необходимости посетить врача, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Опоздание не будет признано дисциплинарным проступком и не повлечет наказания только в том случае, если оно произошло по уважительной причине. Законодательство не содержит закрытого перечня таких причин", - поясняет юрист.
На практике к уважительным относятся, например, приход на работу позже установленного времени, предварительно согласованный с работодателем, в связи с выполнением иных обязательств, например, государственных.
Кроме того, опаздывать можно в связи с необходимостью посещения медицинского учреждения по назначению врача. Также сюда относится опоздание, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы - поломка транспорта, неблагоприятные погодные условия, чрезвычайные ситуации.
Работник вправе сообщить работодателю причину опоздания, и именно работодатель принимает решение, является ли она уважительной. Если работодатель признает причину неуважительной, работник сможет оспорить это в судебном порядке.
"Если работник не исправляет свое поведение и опоздания повторяются, при этом у него уже имеется неснятое дисциплинарное взыскание, работодатель на очередной раз вправе уволить такого работника за неоднократное неисполнение должностных обязанностей. Конкретное количество опозданий, достаточное для увольнения, законом не установлено, решающее значение имеет факт повторности нарушения при наличии действующего взыскания", - заключил юрист.
 
ОбществоБизнесЗдоровьеSuperJob
 
 
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