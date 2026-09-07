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Глава Чечни поблагодарил Путина за присвоение станции имени Ахмата Кадырова
Глава Чечни поблагодарил Путина за присвоение станции имени Ахмата Кадырова - 07.09.2026, ПРАЙМ
Глава Чечни поблагодарил Путина за присвоение станции имени Ахмата Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за присвоение железнодорожной станции Грозный имени первого президента Чечни... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T20:20+0300
2026-09-07T20:20+0300
2026-09-07T20:24+0300
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ГРОЗНЫЙ, 7 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за присвоение железнодорожной станции Грозный имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Искренне благодарю Владимира Владимировича Путина за это значимое решение и за бережное отношение к памяти моего дорогого отца. Для нас это большая честь и еще одно подтверждение того, что подвиг и созидательное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова имеют непреходящее значение в жизни нашего государства", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что для республики это имеет по-по-настоящему историческое значение. "Сегодня имя Ахмата-Хаджи Кадырова носят важнейшие объекты, учреждения и пространства, связанные с жизнью республики. Присвоение его имени железнодорожной станции Грозный закономерно продолжает эту память и подчеркивает масштаб его заслуг перед Чеченской Республикой и всей нашей страной", — добавил глава республики.
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россия, чечня, грозный, владимир путин, рамзан кадыров
РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Грозный, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 7 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за присвоение железнодорожной станции Грозный имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Искренне благодарю Владимира Владимировича Путина за это значимое решение и за бережное отношение к памяти моего дорогого отца. Для нас это большая честь и еще одно подтверждение того, что подвиг и созидательное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова имеют непреходящее значение в жизни нашего государства", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что для республики это имеет по-по-настоящему историческое значение.
"Сегодня имя Ахмата-Хаджи Кадырова носят важнейшие объекты, учреждения и пространства, связанные с жизнью республики. Присвоение его имени железнодорожной станции Грозный закономерно продолжает эту память и подчеркивает масштаб его заслуг перед Чеченской Республикой и всей нашей страной", — добавил глава республики.