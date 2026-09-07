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Каллас отказалась от создания группы по обороне из-за возражений стран ЕС - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Каллас отказалась от создания группы по обороне из-за возражений стран ЕС
Каллас отказалась от создания группы по обороне из-за возражений стран ЕС - 07.09.2026, ПРАЙМ
Каллас отказалась от создания группы по обороне из-за возражений стран ЕС
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась от анонсированного всего несколько дней назад создания группы высокого уровня по вопросам обороны из-за... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:36+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась от анонсированного всего несколько дней назад создания группы высокого уровня по вопросам обороны из-за возражений ряда стран ЕС, подтвердил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. "Изначально это действительно было запланировано на сегодняшнее утро. Некоторые государства-члены сочли, что на данном этапе это не тот путь, по которому следует идти. После обсуждений с министрами высокий представитель решила не продолжать эту инициативу и сейчас ищет новые способы взаимодействия с государствами-членами", - заявил Виганд на брифинге в Брюсселе. При этом представитель ЕК отказался назвать страны, выступившие против инициативы, предложив адресовать вопрос непосредственно им. По данным издания Euractiv, против создания новой структуры в последний момент выступили Франция, Германия и Италия. Издание отмечало, что правительства этих стран пока публично не прокомментировали информацию.
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мировая экономика, брюссель, кая каллас, ес, ек
Мировая экономика, Брюссель, Кая Каллас, ЕС, ЕК
14:36 07.09.2026
 
Каллас отказалась от создания группы по обороне из-за возражений стран ЕС

Представитель ЕК Виганд: Каллас отказалась от создания группы высокого уровня по обороне

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© Фото : официальный сайт EU
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась от анонсированного всего несколько дней назад создания группы высокого уровня по вопросам обороны из-за возражений ряда стран ЕС, подтвердил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
"Изначально это действительно было запланировано на сегодняшнее утро. Некоторые государства-члены сочли, что на данном этапе это не тот путь, по которому следует идти. После обсуждений с министрами высокий представитель решила не продолжать эту инициативу и сейчас ищет новые способы взаимодействия с государствами-членами", - заявил Виганд на брифинге в Брюсселе.
При этом представитель ЕК отказался назвать страны, выступившие против инициативы, предложив адресовать вопрос непосредственно им.
По данным издания Euractiv, против создания новой структуры в последний момент выступили Франция, Германия и Италия. Издание отмечало, что правительства этих стран пока публично не прокомментировали информацию.
 
Мировая экономикаБрюссельКая КалласЕСЕК
 
 
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