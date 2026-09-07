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Камчатка привлекла 55 миллиардов рублей инвестиций на фоне ВЭФ
Камчатка привлекла 55 миллиардов рублей инвестиций на фоне ВЭФ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Камчатка привлекла 55 миллиардов рублей инвестиций на фоне ВЭФ
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Камчатский край по итогам XI Восточного экономического форума привлек 55 миллиардов рублей инвестиций, основная часть... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T05:44+0300
2026-09-07T05:44+0300
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Камчатский край по итогам XI Восточного экономического форума привлек 55 миллиардов рублей инвестиций, основная часть которых направлена на развитие горнорудной промышленности и создание судоремонтного предприятия, сообщили в правительстве региона.
"Объем инвестиций составляет около 55 миллиардов рублей. В основном это вложения в горнорудную отрасль и судоремонт", - говорится в пресс-релизе регионального правительства.
Как отметила зампредседателя правительства региона Евгения Позднякова, инвесторы не ограничиваются финансовыми вложениями. Например, проект в сфере судоремонта предусматривает участие предприятия в федеральном проекте по повышению производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест.
По данным властей, крупнейшие проекты связаны со строительством рудника на участке недр Кангалатваям и развитием Озерновского золоторудного месторождения. Компания "РемНоваДВ" планирует создать судоремонтное предприятие, которое будет проводить навигационный и доковый ремонт судов.
Инвесторы также участвуют в социальных проектах: благоустройстве городов, развитии спортивной инфраструктуры.
Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, россия, камчатский край, владивосток, вэф
Промышленность, РОССИЯ, Камчатский край, Владивосток, ВЭФ
Камчатка привлекла 55 миллиардов рублей инвестиций на фоне ВЭФ
Камчатский край по итогам ВЭФ привлек 55 миллиардов рублей инвестиций
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Камчатский край по итогам XI Восточного экономического форума привлек 55 миллиардов рублей инвестиций, основная часть которых направлена на развитие горнорудной промышленности и создание судоремонтного предприятия, сообщили в правительстве региона.
"Объем инвестиций составляет около 55 миллиардов рублей. В основном это вложения в горнорудную отрасль и судоремонт", - говорится в пресс-релизе регионального правительства.
Как отметила зампредседателя правительства региона Евгения Позднякова, инвесторы не ограничиваются финансовыми вложениями. Например, проект в сфере судоремонта предусматривает участие предприятия в федеральном проекте по повышению производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест.
По данным властей, крупнейшие проекты связаны со строительством рудника на участке недр Кангалатваям и развитием Озерновского золоторудного месторождения. Компания "РемНоваДВ" планирует создать судоремонтное предприятие, которое будет проводить навигационный и доковый ремонт судов.
Инвесторы также участвуют в социальных проектах: благоустройстве городов, развитии спортивной инфраструктуры.
Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.