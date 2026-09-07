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Камчатка привлекла 55 миллиардов рублей инвестиций на фоне ВЭФ

Камчатка привлекла 55 миллиардов рублей инвестиций на фоне ВЭФ - 07.09.2026, ПРАЙМ

Камчатка привлекла 55 миллиардов рублей инвестиций на фоне ВЭФ

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Камчатский край по итогам XI Восточного экономического форума привлек 55 миллиардов рублей инвестиций, основная часть... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T05:44+0300

2026-09-07T05:44+0300

2026-09-07T05:44+0300

промышленность

россия

камчатский край

владивосток

вэф

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Камчатский край по итогам XI Восточного экономического форума привлек 55 миллиардов рублей инвестиций, основная часть которых направлена на развитие горнорудной промышленности и создание судоремонтного предприятия, сообщили в правительстве региона. "Объем инвестиций составляет около 55 миллиардов рублей. В основном это вложения в горнорудную отрасль и судоремонт", - говорится в пресс-релизе регионального правительства. Как отметила зампредседателя правительства региона Евгения Позднякова, инвесторы не ограничиваются финансовыми вложениями. Например, проект в сфере судоремонта предусматривает участие предприятия в федеральном проекте по повышению производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест. По данным властей, крупнейшие проекты связаны со строительством рудника на участке недр Кангалатваям и развитием Озерновского золоторудного месторождения. Компания "РемНоваДВ" планирует создать судоремонтное предприятие, которое будет проводить навигационный и доковый ремонт судов. Инвесторы также участвуют в социальных проектах: благоустройстве городов, развитии спортивной инфраструктуры. Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, россия, камчатский край, владивосток, вэф