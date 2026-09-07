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Трамп против Канады: торговая война выходит на новый круг

Трамп против Канады: торговая война выходит на новый круг - 07.09.2026, ПРАЙМ

Трамп против Канады: торговая война выходит на новый круг

Канада готова ввести во вторник пошлины в размере от 15% до 50% на сотни товаров из США, рискуя спровоцировать дальнейшую эскалацию торгового конфликта, пишет... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T22:53+0300

2026-09-07T22:53+0300

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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Канада готова ввести во вторник пошлины в размере от 15% до 50% на сотни товаров из США, рискуя спровоцировать дальнейшую эскалацию торгового конфликта, пишет Bloomberg.По мнению журналистов, премьер-министр Канады Марк Карни делает ставку на то, что жесткая риторика в отношениях с президентом США Дональдом Трампом укрепит позиции Оттавы за столом переговоров."Если в последний момент не произойдет отсрочки, правительство Карни повысит импортную пошлину на многие изделия из американской стали с 25% до 50% и введет тарифы на ряд потребительских товаров — мотоциклы, косметику, сыр и многое другое", — отмечается в материале.Меры затронут американских экспортеров в штатах Мичиган и Огайо, где в ноябре пройдут напряженные промежуточные выборы в Палату представителей США. В ответ Трамп уже пригрозил запретить продажи канадских самолетов Bombardier, обвинив компанию в том, что она живет "за счет американских покупателей"."Канадские ответные пошлины призваны сделать издержки этой торговой войны реальной для американского бизнеса и потребителей, чтобы у Вашингтона появился стимул вернуться за стол переговоров. Канада вводит эти пошлины не потому, что хочет торговой войны, а потому, что хочет ее закончить", — заявил бывший старший советник Канады по вопросам торговли и отношений с США Брайан Клоу.Переговоры между странами длились несколько недель, и стороны даже согласовали основные параметры сделки. Трамп объявил о предварительной договоренности 18 августа, однако через три дня переговоры сорвались. В Вашингтоне и Оттаве обвиняют друг друга в провале.

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канада, дональд трамп, марк карни, сша, мировая экономика, пошлины