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В Казахстане за три года планируют пробурить до 200 разведочных скважин - 07.09.2026, ПРАЙМ
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В Казахстане за три года планируют пробурить до 200 разведочных скважин
В Казахстане за три года планируют пробурить до 200 разведочных скважин - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Казахстане за три года планируют пробурить до 200 разведочных скважин
В Казахстане в ближайшие три года планируется пробурить до 200 разведочных скважин для поиска новых месторождений полезных ископаемых, сообщает пресс-служба... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T08:35+0300
2026-09-07T08:35+0300
газ
казахстан
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АЛМА-АТА, 7 сен - ПРАЙМ. В Казахстане в ближайшие три года планируется пробурить до 200 разведочных скважин для поиска новых месторождений полезных ископаемых, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики. "По прогнозным оценкам, объем разведочно-оценочного бурения может составить около 80 скважин в 2026 году и до 120 скважин ежегодно в 2027-2028 годах", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что особое внимание будет уделено малоизученным осадочным бассейнам с высоким нефтегазовым потенциалом. При этом, как пояснили в минэнерго, порядок предоставления таких участков был упрощен. После поступления заявки министерство в течение 10 рабочих дней проводит аукцион. "Рабочая программа предусматривает проведение сейсморазведочных работ на площади не менее 30% участка в первые три года и последующее бурение разведочных скважин", - говорится в сообщении. Одновременно власти республики рассчитывают на развитие собственного производства и увеличение доли казахстанского содержания в отрасли. В республике уже налажен выпуск оборудования и оснастки, используемых при бурении, отметила в ведомстве.
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газ, казахстан
Газ, КАЗАХСТАН
08:35 07.09.2026
 
В Казахстане за три года планируют пробурить до 200 разведочных скважин

В Казахстане в ближайшие три года планируется пробурить до 200 разведочных скважин

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АЛМА-АТА, 7 сен - ПРАЙМ. В Казахстане в ближайшие три года планируется пробурить до 200 разведочных скважин для поиска новых месторождений полезных ископаемых, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.
"По прогнозным оценкам, объем разведочно-оценочного бурения может составить около 80 скважин в 2026 году и до 120 скважин ежегодно в 2027-2028 годах", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что особое внимание будет уделено малоизученным осадочным бассейнам с высоким нефтегазовым потенциалом. При этом, как пояснили в минэнерго, порядок предоставления таких участков был упрощен. После поступления заявки министерство в течение 10 рабочих дней проводит аукцион.
"Рабочая программа предусматривает проведение сейсморазведочных работ на площади не менее 30% участка в первые три года и последующее бурение разведочных скважин", - говорится в сообщении.
Одновременно власти республики рассчитывают на развитие собственного производства и увеличение доли казахстанского содержания в отрасли. В республике уже налажен выпуск оборудования и оснастки, используемых при бурении, отметила в ведомстве.
 
ГазКАЗАХСТАН
 
 
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