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Киев вновь поднял вопрос вывода российских активов из Бельгии - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Киев вновь поднял вопрос вывода российских активов из Бельгии
Киев вновь поднял вопрос вывода российских активов из Бельгии - 07.09.2026, ПРАЙМ
Киев вновь поднял вопрос вывода российских активов из Бельгии
Украинская сторона вновь подняла перед Еврокомиссией вопрос вывода замороженных российских активов из Бельгии на фоне сохраняющихся возражений бельгийских... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:41+0300
2026-09-07T15:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Украинская сторона вновь подняла перед Еврокомиссией вопрос вывода замороженных российских активов из Бельгии на фоне сохраняющихся возражений бельгийских властей относительно их использования для обеспечения так называемого "репарационного кредита" Украине, сообщил в понедельник официальный представитель ЕК Балаш Уйвари. "Этот вопрос был поднят украинской стороной, и еврокомиссар подтвердил, что, как мы уже неоднократно говорили в последние пару недель, он никогда не снимался с повестки дня", - заявил Уйвари на брифинге в Брюсселе после переговоров еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса с украинским премьер-министром. Так он ответил на вопрос о предложении Киева передать замороженные российские активы из бельгийской юрисдикции под управление ЕС, а также о том, поднимал ли Киев этот вопрос в ходе контактов с Еврокомиссией. При этом представитель ЕК не подтвердил, что новое украинское предложение о передаче активов под управление ЕС уже обсуждается странами сообщества. Большая часть замороженных в Евросоюзе российских суверенных активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По данным самого депозитария, на конец июня объем попавших под санкции российских активов на его балансе составлял около 202 миллиардов евро. Бельгия последовательно выступает против их использования, указывая на юридические и финансовые риски. Министр обороны Бельгии Тео Франкен, комментируя в конце августа очередную попытку ряда стран ЕС вернуться к вопросу использования российских активов, заявил: "Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта", добавив, что премьер Барт де Вевер будет твердо придерживаться этой позиции. Глава МИД Бельгии Максим Прево со своей стороны подтвердил, что позиция Брюсселя не изменилась. По его словам, обсуждение, вновь инициированное четырьмя странами ЕС, "не вызвало особого энтузиазма или интереса" среди остальных министров. Он подчеркнул, что причины бельгийских возражений "не исчезли волшебным образом", а фактическая конфискация активов сопряжена со значительными рисками. В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В настоящее время ЕС использует доходы от этих средств для финансирования Украины, сами активы остаются заблокированными. Москва неоднократно называла замораживание российских активов незаконным и предупреждала, что попытки их конфискации получат ответ.
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россия, бельгия, украина, брюссель, ес, ек, euroclear
РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, Брюссель, ЕС, ЕК, Euroclear
15:41 07.09.2026
 
Киев вновь поднял вопрос вывода российских активов из Бельгии

ЕК: Киев вновь поднял вопрос вывода замороженных российских активов из Бельгии

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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Украинская сторона вновь подняла перед Еврокомиссией вопрос вывода замороженных российских активов из Бельгии на фоне сохраняющихся возражений бельгийских властей относительно их использования для обеспечения так называемого "репарационного кредита" Украине, сообщил в понедельник официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.
"Этот вопрос был поднят украинской стороной, и еврокомиссар подтвердил, что, как мы уже неоднократно говорили в последние пару недель, он никогда не снимался с повестки дня", - заявил Уйвари на брифинге в Брюсселе после переговоров еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса с украинским премьер-министром.
Так он ответил на вопрос о предложении Киева передать замороженные российские активы из бельгийской юрисдикции под управление ЕС, а также о том, поднимал ли Киев этот вопрос в ходе контактов с Еврокомиссией. При этом представитель ЕК не подтвердил, что новое украинское предложение о передаче активов под управление ЕС уже обсуждается странами сообщества.
Большая часть замороженных в Евросоюзе российских суверенных активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По данным самого депозитария, на конец июня объем попавших под санкции российских активов на его балансе составлял около 202 миллиардов евро. Бельгия последовательно выступает против их использования, указывая на юридические и финансовые риски.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен, комментируя в конце августа очередную попытку ряда стран ЕС вернуться к вопросу использования российских активов, заявил: "Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта", добавив, что премьер Барт де Вевер будет твердо придерживаться этой позиции.
Глава МИД Бельгии Максим Прево со своей стороны подтвердил, что позиция Брюсселя не изменилась. По его словам, обсуждение, вновь инициированное четырьмя странами ЕС, "не вызвало особого энтузиазма или интереса" среди остальных министров. Он подчеркнул, что причины бельгийских возражений "не исчезли волшебным образом", а фактическая конфискация активов сопряжена со значительными рисками.
В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В настоящее время ЕС использует доходы от этих средств для финансирования Украины, сами активы остаются заблокированными.
Москва неоднократно называла замораживание российских активов незаконным и предупреждала, что попытки их конфискации получат ответ.
 
РОССИЯБЕЛЬГИЯУКРАИНАБрюссельЕСЕКEuroclear
 
 
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