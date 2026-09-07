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В Китае чиновнику дали пожизненный срок за взятки на 14 миллионов долларов
В Китае чиновнику дали пожизненный срок за взятки на 14 миллионов долларов - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Китае чиновнику дали пожизненный срок за взятки на 14 миллионов долларов
Бывший заместитель председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР (CSRC) Ван Цзяньцзюнь приговорен к пожизненному лишению свободы за получение взяток... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:02+0300
2026-09-07T15:02+0300
2026-09-07T15:04+0300
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ПЕКИН, 7 сен - ПРАЙМ. Бывший заместитель председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР (CSRC) Ван Цзяньцзюнь приговорен к пожизненному лишению свободы за получение взяток на сумму 14 миллионов долларов, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). "Суд города Вэйфан (провинции Шаньдун - ред.) приговорил Ван Цзяньцзюня за получение взяток к пожизненному лишению свободы, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества", - передает телеканал со ссылкой на решение суда. По данным следствия, с 2005 по 2019 год чиновник, занимая различные руководящие должности в структурах регулятора, оказывал содействие организациям и частным лицам в выходе компаний на биржу (IPO), получении корпоративного финансирования и подрядов в обмен на незаконное денежное вознаграждение. Суд отметил, что преступления Ван Цзяньцзюня причинили особый ущерб интересам государства, однако его чистосердечное признание, сотрудничество со следствием и частичный возврат незаконных доходов позволили смягчить наказание. Изъятые у осужденного средства и имущество обращены в доход государства.
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финансы, мировая экономика, китай, кнр
Финансы, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае чиновнику дали пожизненный срок за взятки на 14 миллионов долларов
Экс-замглавы фондового регулятора Китая получил пожизненный срок за взятки на $14 млн
ПЕКИН, 7 сен - ПРАЙМ. Бывший заместитель председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР (CSRC) Ван Цзяньцзюнь приговорен к пожизненному лишению свободы за получение взяток на сумму 14 миллионов долларов, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
"Суд города Вэйфан (провинции Шаньдун - ред.) приговорил Ван Цзяньцзюня за получение взяток к пожизненному лишению свободы, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества", - передает телеканал со ссылкой на решение суда.
По данным следствия, с 2005 по 2019 год чиновник, занимая различные руководящие должности в структурах регулятора, оказывал содействие организациям и частным лицам в выходе компаний на биржу (IPO), получении корпоративного финансирования и подрядов в обмен на незаконное денежное вознаграждение.
Суд отметил, что преступления Ван Цзяньцзюня причинили особый ущерб интересам государства, однако его чистосердечное признание, сотрудничество со следствием и частичный возврат незаконных доходов позволили смягчить наказание. Изъятые у осужденного средства и имущество обращены в доход государства.